نقابيون يطالبون بتعويضات لعمال النظافة قبل العيد

حميد رزقي من الفقيه بن صالح

طالب عمال ومستخدمو وأطر شركة "كازاتكنيك" للنظافة ببني ملال، المنضوون تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، بصرف تعويضات المتضمنة في دفتر تحملات الصفقة الجديدة قبل حلول عيد الأضحى؛ مع تعميمها على جميع العمال.

ودعا نقابيو الاتحاد المغربي للشغل ببني ملال، من خلال بيان توصلت به هسبريس، إلى تعميم منحة التنقل ومنحة الانضباط ومنحة الملحق لفائدة العمال المتضررين بدون استثناء مع توفير شروط الصحة والسلامة وتخصيص طبيب مداوم بمقر الشركة.

وأكد عمال ومستخدمو وأطر شركة كازاتكنيك للنظافة ببني ملال على ضرورة إعادة النظر في تقسيم قطاعات الكنس والتعويض عن ساعات العمل ماديا عوض تعويضها بالأيام.

وحمّلت ذات الهيئة النقابية جميع الأطراف المتدخلة في ملف التدبير المفوض تبعات أي تماطل أو تسويف في صرف التعويضات المذكورة، كما أدانوا جميع المحاولات الرامية إلى تشتيت وحدة العمال، وانتهت بالإعلان عن تشبثهم بنقابة الاتحاد المغربي للشغل.

وذكرت أن البيان جاء على إثر اجتماع طارئ لعمال ومستخدمي وأطر شركة كازاتكنيك للنظافة ببني ملال حول مختلف الجوانب المادية والمعنوية المرتبطة بدخول صفقة التدبير المفوض حيز التطبيق ابتداء من 17 يوليوز الجاري.

جدير بالذكر أن هسبريس حاولت الاتصال أكثر من مرة بأحد المسؤولين عن شركة تدبير النظافة ببني ملال، دون تلقي تجاوب من طرف المعني بالأمر.