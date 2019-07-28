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كُتّاب وآراء
عيد العرش يحلّ بمشاريع اجتماعية في إقليم تزنيت
جرى إطلاق مجموعة من المشاريع الاجتماعية التنموية بمدينة تزنيت، تزامنا مع تخليد الشعب المغربي الذكرى العشرين لتربع الملك محمد السادس على العرش.
وأشرف حسن خليل، عامل الإقليم على تدشين تهيئة "ملعب بين النخيل" والملاعب الملحقة بالقاعة المغطاة اناروز، في إطار برنامج التأهيل الحضري للمدينة، بشراكة بين المديرية العامة للجماعات المحلية وجهة سوس ماسة وجماعة تزنيت.
وفي إطار المشاريع المنجزة بشراكة مع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، جرى تدشين مشروع بناء مركز اجتماعي ثقافي بحي تامدغوست.
كما أعطيت انطلاقة أشغال تأهيل شبكة الصرف الصحي بالمدينة القديمة، في إطار اتفاقية شراكة تربط بين المديرية العامة للجماعات المحلية ومجلس جماعة تزنيت.
وقد ترأس عامل تزنيت، أيضا، مراسيم تدشين مجموعة من المشاريع التنموية؛ وإعطاء انطلاقة أوراش بعدد من الجماعات القروية في مناطق تابعة إلى الإقليم نفسه.