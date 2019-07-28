عمالة شيشاوة تطلق مشاريع في ذكرى عيد العرش

إبراهيم مغراوي من مراكش

في إطار الاحتفالات بالذكرى العشرين لعيد العرش، جرى بكل من جماعة سيدي المختار ولمزوضية ومجاط التابعة لإقليم شيشاوة إعطاء الانطلاقة للعديد من المشاريع الرامية إلى تحسين وتقريب الخدمات الصحية والرقي بصحة الأم والطفل وتجويد العرض المدرسي، في مجال توسيع قاعدة الولوج للتعليم الثانوي الإعدادي.

وترأس بوعبيد الكراب، عامل إقليم شيشاوة، مراسيم وضع الحجر الأساس لبناء وحدة مستعجلات القرب بسيدي المختار، وخصصت لهذا المركز الصحي القروي المصنف ضمن المستوي الثاني موارد بشرية محددة في طبيبين وخمسة ممرضين متعددي الاختصاصات وأربع مولدات وإطارين إداريين.

وإلى جانب مساكن وظيفية للممرض الرئيسي والمولدة، يتكون المركز الصحي من مرافق متعددة؛ كوحدة الاستقبال، والتوجيه والإرشاد، والعلاجات الوقائية والطبية، ووحدة صحة الأم والطفل، والصحة الإنجابية، ووحدة الولادة.

وتتوفر هذه المؤسسة الصحية، التي تستهدف الجماعات الترابية الثلاث سيدي المختار وأولاد الممومنة واهديل، على سيارات إسعاف واحدة؛ منها تابعة لوزارة الصحة، وثلاث تابعة لجماعة سيدي المختار.

كما أشرف العامل الكراب، رفقة المنتخبين والسلطات المحلية والمصالح الخارجية، على تدشين داخلية بالثانوية الإعدادية الحي الحسني بمدينة شيشاوة، ووضع الحجر الأساس لبناء مركز صحي وتأهيل دار للولادة بالجماعة الترابية لمزوضية، التي يبلغ عدد سكانها 20 ألف نسمة.

ودشن عامل إقليم شيشاوة مقرّ "دار الأمومة"، الذي تمت برمجته في إطار مشاريع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية؛ لتحسين ظروف ومراقبة الولادة، والعمل على سلامة الأم والطفل، أثناء الوضع بدائرة مجاط.

ولتحسين الولوج إلى الخدمات الأساسية للتربية والتكوين، قام العامل الكراب بوضع الحجر الأساس لبناء دار الطالبة بجماعة أداسيل، التي تهدف إلى إيواء الفتيات المتمدرسات بالإعدادي، المنحدرات من هذه الجماعة وامندونيت الواقعتين بعمق جبال الأطلس الكبير.