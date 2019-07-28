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حزمة مشاريع تخلّد ذكرى عيد العرش في الرحامنة

حزمة مشاريع تخلّد ذكرى عيد العرش في الرحامنة
إبراهيم مغراوي من مراكش
الأحد 28 يوليوز 2019 - 10:45

بمناسبة الذكرى العشرين لعيد العرش، أشرف عزيز بوينيان عامل إقليم الرحامنة على إخراج عدد من المشاريع التنموية والاقتصادية والاجتماعي إلى حيز الوجود.

ويتعلق الأمر بإعطاء انطلاقة أشغال بناء مسبح بجماعة الصخور، وافتتاح مركز صحي يتكون من قاعة للولادة ومرافق صحية وقاعة للعلاج ومستودع للأدوية وتجهيزات طبية وشبه الطبية؛ أنجز بشراكة بين عمالة الإقليم والمبادرة الوطنية للتنمية البشرية ومساهمة صندوق التنمية القروية بغلاف مالي قدره 4 ملايين درهم.

وبدوار أولاد رحو، أشرف العامل على تدشين شبكة الربط بالماء الصالح للشرب لفائدة ساكنة 432 دوارا بالرحامنة الشمالية والوسطى، ويبلغ الغلاف المالي الإجمالي لهذا المشروع 282 مليون درهم.

وفي قطاع الصناعة التقليدية، بمدينة ابن جرير، أعطيت انطلاقة بناء مركب مندمج، بتكلفة مالية تقدر بـ10.7 ملايين درهم؛ وبتمويل من طرف جماعة ابن جرير والمجلس الإقليمي للرحامنة ومجلس جهة مراكش آسفي وغرفة الصناعة التقليدية، ووزارة السياحة والنقل الجوي والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي.

ويرمي هذا المشروع إلى دعم تسويق منتوجات الصناعة الغذائية، وتحسين ظروف الصناع التقليديين، وتجويد المنتوج، والرفع من مستوى تكوين الصناع التقليديين.

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