خلوق يتفقّد مشاريع طرقية لفكّ العزلة في اشتوكة

رشيد بيجيكن من اشتوكة آيت باها

تزامنا مع الاحتفالات المخلدة لذكرى عيد العرش، تفقد عامل إقليم اشتوكة آيت باها، جمال خلوق، تقدُّم الأشغال بعدد من المشاريع ذات الصبغة الاجتماعية، بجماعتي تاركا نتوشكا وسيدي عبدالله البوشواري، الواقعتين ضمن النفوذ الترابي للدائرة الجبلية للإقليم.

وفي عمق جبال جماعة تار كا نتوشكا وقف عامل اشتوكة آيت باها على تقدم أشغال إنجاز الطريق الرابطة بين دوار خميس وتيغزى الكميس، عبر تازكا، على طول 4،7 كيلومترات، من تمويل المبادرة الوطنية للتنمية البشرية ورصد له غلاف مالي قدره 6،8 ملايين درهم.

ويهدف هذا المشروع الطرقي إلى فك العزلة عن ساكنة عدد من الدواوير وتسهيل ولوجها إلى الخدمات الأساسية والمرافق الاجتماعية المرتبطة بتمدرس الأطفال والتطبيب، بالإضافة إلى ربط هذه الدواوير بالمحاور الطرقية الرئيسية ومركز الجماعة.

وبجماعة سيدي عبد الله البوشواري، بقيادة آيت واد ريم، تفقد المسؤول الترابي مراحل الإنجاز التي قطعها مشروع بناء الطريق الرابطة بين خميس آيت موسى وآيت أحمد بإقليم تزنيت، على طول 8 كيلومترات، وهو مشروع رصد له غلاف مالي قدره 5،8 ملايين درهم، وممول من طرف صندوق التنمية القروية، في إطار برنامج التقليص من الفوارق المجالية والاجتماعية.

وتراهن الساكنة على هذا المحور الطرقي في تحسين ظروف عيشها، والرفع من مؤشرات جودة وسلامة التنقل بين الجماعة والجماعات المجاورة بإقليم تزنيت، إلى جانب تحقيق مجموعة من الأهداف الاقتصادية والاجتماعية، واستغلال المكونات المجالية والطبيعية لهذه المناطق الجبلية، خصوصا في المجال السياحي.