24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|28
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|04:52
|06:33
|13:39
|17:18
|20:36
|22:03
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- الخضري: إعدامُ المجرمين ليس حلاً .. والانتصار الأمني "نشوة زائفة"
- رياضيون من مغاربة أمريكا يشقّون طريق النجاح
- "فشل سانشيز" يُدخل إسبانيا في مرحلة جديدة من الشك السياسي
- نقابات دولية تنتقد "قانون الإضراب" في المغرب
- الطلبة المهندسون: "القانون الإطار" خرق للدستور
جبل "ياكور" .. نقوش صخرية تعود إلى ما قبل التاريخ بإقليم الحوز (5.00)
- باحثة تونسية: هذه حقيقة تأخير دفن الرسول ﷺ واستقالة أبي بكر - (130)
- "الوَشْم" و"قَصّات الشّعر" تُبعد لاعبين عن الجيش - (62)
- الخضري: إعدامُ المجرمين ليس حلاً .. والانتصار الأمني "نشوة زائفة" - (53)
- الصمدي يرصد 5 أعطاب تُعيق منظومة التربية والتكوين بالمغرب - (52)
- اسليمي يصف بنكيران بـ"قذافي العدالة والتنمية" - (46)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
خلوق يتفقّد مشاريع طرقية لفكّ العزلة في اشتوكة
تزامنا مع الاحتفالات المخلدة لذكرى عيد العرش، تفقد عامل إقليم اشتوكة آيت باها، جمال خلوق، تقدُّم الأشغال بعدد من المشاريع ذات الصبغة الاجتماعية، بجماعتي تاركا نتوشكا وسيدي عبدالله البوشواري، الواقعتين ضمن النفوذ الترابي للدائرة الجبلية للإقليم.
وفي عمق جبال جماعة تار كا نتوشكا وقف عامل اشتوكة آيت باها على تقدم أشغال إنجاز الطريق الرابطة بين دوار خميس وتيغزى الكميس، عبر تازكا، على طول 4،7 كيلومترات، من تمويل المبادرة الوطنية للتنمية البشرية ورصد له غلاف مالي قدره 6،8 ملايين درهم.
ويهدف هذا المشروع الطرقي إلى فك العزلة عن ساكنة عدد من الدواوير وتسهيل ولوجها إلى الخدمات الأساسية والمرافق الاجتماعية المرتبطة بتمدرس الأطفال والتطبيب، بالإضافة إلى ربط هذه الدواوير بالمحاور الطرقية الرئيسية ومركز الجماعة.
وبجماعة سيدي عبد الله البوشواري، بقيادة آيت واد ريم، تفقد المسؤول الترابي مراحل الإنجاز التي قطعها مشروع بناء الطريق الرابطة بين خميس آيت موسى وآيت أحمد بإقليم تزنيت، على طول 8 كيلومترات، وهو مشروع رصد له غلاف مالي قدره 5،8 ملايين درهم، وممول من طرف صندوق التنمية القروية، في إطار برنامج التقليص من الفوارق المجالية والاجتماعية.
وتراهن الساكنة على هذا المحور الطرقي في تحسين ظروف عيشها، والرفع من مؤشرات جودة وسلامة التنقل بين الجماعة والجماعات المجاورة بإقليم تزنيت، إلى جانب تحقيق مجموعة من الأهداف الاقتصادية والاجتماعية، واستغلال المكونات المجالية والطبيعية لهذه المناطق الجبلية، خصوصا في المجال السياحي.