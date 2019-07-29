24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|29
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|04:53
|06:33
|13:39
|17:18
|20:35
|22:01
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- الوجدي بمهرجان الشواطئ
- "فوسبوكراع" تحتفي بالمستفيدين من منح دراسية
- اختتام سينما الشاطئ
- دراسة: سمات جينية موروثة وراء الإصابة بالتوحد
- موجة الحر الشديد بأوروبا تُفاقم ظاهرة تغير المناخ
هكذا تتجنب تخثر الدم في السيقان خلال الجلوس طويلا أثناء السفر (5.00)
"الفيزا الذهبية" تغري المغاربة باقتناء الأملاك العقارية في إسبانيا (5.00)
بقايا أثرية .. المغاربة أول شعب استهلك الحلزون في تاريخ البشرية (5.00)
- الجزائر تُشرف على تدريب "كوادر البوليساريو".. وغالي يُهدد بالحرب - (150)
- حمادشة يحيون طقوس أكل الشوك و"فلْق الرؤوس" بمهرجان بني عمار - (127)
- عصيد ينتقد "الجهل المقدّس" .. ومنتصر يرفض محاورة الإسلاميين - (98)
- الفرنسي هيرفي رونار يتولى تدريب المنتخب السعودي - (61)
- أحكام "شمهروش" و"لاكريم" تعيد جدل عقوبة الإعدام إلى الواجهة - (51)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
درجات الحرارة الدنيا والعليا المرتقبة اليوم الاثنين
في ما يلي درجات الحرارة الدنيا والعليا المرتقبة، اليوم الاثنين، حسب مديرية الأرصاد الجوية الوطنية :
المدينة الحرارة الدنيا الحرارة العليا
وجدة 19-34
بوعرفة 22-39
الحسيمة 22-30
تطوان 19-34
سبتة المحتلة 17-27
مليلية المحتلة 21-30
طنجة 18-27
القنيطرة 19-26
الرباط 19-27
الدار البيضاء 20-26
الجديدة 20-26
سطات 17-30
آسفي 19-28
خريبكة 17-33
بني ملال 18-36
مراكش 21-35
مكناس 18-32
فاس 16-34
إفران 14-31
تاونات16-36
الرشيدية 27-42
ورزازات 22-43
أكادير 19-26
الصويرة 19-28
العيون 20-29
السمارة 19-33
الداخلة 18-26
أوسرد 27-39
لكويرة 21-29