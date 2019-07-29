هسبريس - و.م.ع

في ما يلي درجات الحرارة الدنيا والعليا المرتقبة، اليوم الاثنين، حسب مديرية الأرصاد الجوية الوطنية :

المدينة الحرارة الدنيا الحرارة العليا

وجدة 19-34

بوعرفة 22-39

الحسيمة 22-30

تطوان 19-34

سبتة المحتلة 17-27

مليلية المحتلة 21-30

طنجة 18-27

القنيطرة 19-26

الرباط 19-27

الدار البيضاء 20-26

الجديدة 20-26

سطات 17-30

آسفي 19-28

خريبكة 17-33

بني ملال 18-36

مراكش 21-35

مكناس 18-32

فاس 16-34

إفران 14-31

تاونات16-36

الرشيدية 27-42

ورزازات 22-43

أكادير 19-26

الصويرة 19-28

العيون 20-29

السمارة 19-33

الداخلة 18-26

أوسرد 27-39

لكويرة 21-29