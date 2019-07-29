الفوانيس التقليدية تُعلّق بين ماض منير ومستقبل مظلم في وزّان

أيوب صدور من وزان

شكلت الصناعة التقليدية جزءا لا يتجزأ من هوية المغرب التي تمتح من روح الحضارات والثقافات التي تعاقبت على أرضه، وطبعت تاريخه، فظلت ذلك الجسر المتين الذي يصل الماضي بالحاضر ويربطه بالمستقبل.

ورغم التغييرات التي طالت نمط عيش وحياة الأسر المغربية، إلا أنها لم تنل من مكانة ولا من قيمة المنتوج التقليدي، الذي لازال يحتفظ بمكانة فريدة داخل المنازل المغربية، عنوانا لإبداع الصانع الحرفي الذي لا ينضب، حتى ولو أن جزءا ليس باليسير من هذا الموروث فقد مكانته، وآخر أضحى مهددا بالزوال، وآخر ربما لم يعد له أثر إلا في الذاكرة الجماعية بسبب "المكننة" والصناعات البديلة، أضف إلى ذلك رحيل عدد من المعلمين التقليديين والرواد.

الصناعة التقليدية في خطر

"ولد المعلم عندو النص فالصنعة"، هكذا يقول المثل الشعبي الذي ينطبق على حال عبد اللطيف العطوي، "معلم فوانيس" بمدينة وزان، والذي يورد: "ورثت تَامعلْمِيتْ عن والدي قبل 50 سنة ونيف من الآن"، مشيرا إلى أن الصناعة التقليدية، ومن بينها صناعة الفوانيس، عرفت بدايتها خلال القرن السادس عشر مع ولوج اليهود إلى دار الضمانة في عهد سيدي علي بن احمد، إذ عرفت الصناعة التقليدية نضجا وتطورا كبيرا.

ويقر عبد اللطيف، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، بتراجع صناعة الفانوس بمدينة وزان وضعف تسويق المنتج محليا، بحكم ضعف البنى التحتية وندرة السياح، ويرى أن التعديلات التي همت صناعة الفانوس لم تواكب تطور الزخرفة (أكثر من 18 نقشا)، إذ تقتصر أشكاله حاليا على أنواع محصورة ومعدودة على رؤوس أصابع اليد الواحدة، وهو ما يشكل بحسبه عائقا أمام ترويج المنتج، داعيا إلى ضرورة الاجتهاد لتطوير الفانوس المغربي.

بكلام رزين يتابع عبد اللطيف حديثه الذي جاد به وسط انشغالاته لتدبير مصروف اليوم، مطبقا المثل الشعبي "حديث ومغزل"، قائلا إن "العولمة ليست وحدها التي أجبرت العديد من ممتهني هذه الحرفة على البحث عن بديل"، فهو يدرك جيدا أن حرفته التي توارثها أبا عن جد بدأت تندثر، كما أنها لم تعد مرغوبة من طرف الأجيال الصاعدة، لكونها تدخل ضمن الحرف المهددة بالانقراض وغير المربحة.

وأضاف العطوي، بحسرة كبيرة، أن ضعف المردود المالي الحالي جعل "لمعلم" عالة، حتى إن المتعلم الصغير لا يتحمس للإقبال على الحرفة، خاصة أنه يرى رئيسه ومعلمه في وضعية اجتماعية واقتصادية هشة. ويجزم الصانع التقليدي ذاته بأن حماية الصناعة التقليدية كموروث ثقافي وتراث إنساني لا تعني الصانع التقليدي بمفرده، بل تستدعي تدخل جميع المتدخلين المركزيين والجهويين من خلال توفير الدعم المالي للصناع من أجل النهوض بالقطاع الحيوي الذي يغزو كل الفضاءات والبنايات والأضرحة والمعالم التاريخية.

وبكثير من الأسف والأسى تحسر الصانع ذاته على فضاء قرية الصناعة التقليدية "الذي تغيب عنه شروط النظافة بسبب تواجد عربات بيع الحلزون بمحاذاته، إلى جانب ما يخلفه هذا النشاط من نفايات وروائح كريهة تزيد من قتامة الفضاء وتطرد الزوار"، على حد قوله.

وفي هذا السياق، يقول العطوي الذي امتهن صناعة الفوانيس التقليدية لأزيد من خمسين سنة، ومازال يناضل من أجل بقائها، إن بعض الصناعات التقليدية ستفقد بريقها إذا بقي الحال على ما هو عليه، بالنظر إلى مشاكل التسويق، وزاد: "على المسؤولين أن يستمعوا إلى ملاحظات الحرفيين للرقي بفضاء قرية الصناعة التقليدية، حتى يتمكن الزبناء من معاينة كيف يتفنن الصناع داخل ورشاتهم في صناعة الفوانيس ويساهمون بذلك في الرفع من عجلة التنمية".