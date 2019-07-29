تدشينات وإطلاق مشاريع عديدة في إقليم الصويرة

هسبريس - و.م.ع

جرى تدشين وإطلاق العديد من المشاريع التنموية في العديد من الجماعات التابعة لإقليم الصويرة، وذلك بمناسبة تخليد الذكرى العشرين لعيد العرش.

في دائرة أوناغة أشرف عامل الإقليم عادل المالكي، والوفد المرافق له، على انطلاق أشغال تهيئة الطريق الرابطة بين الجماعة الترابية لأوناغة وقرية آيت حمو التابعة للجماعة الترابية آيت سعيد، على مسافة 10.7 كيلومترات، وكذا الطريق الرئيسية 2212 التي تربط قرية آيت حمو والجماعة الترابية مسقالة، على مسافة 13.5 كيلومترات.

ويهدف المشروعان، اللذين يندرجان في إطار برنامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية بالوسط القروي، إلى فك العزلة عن بعض القرى التابعة لجماعات أوناكة وآيت سعيد ومسقالة، وتسهيل الولوج إلى الخدمات الأساسية، والنهوض بتسويق المواد الأولية.

وستستفيد من هذا المشروع، الذي تبلغ كلفته الإجمالية 13 مليونا و125 ألفا و850 درهم، ساكنة يبلغ تعدادها 5866 نسمة.

وفي دائرة الحنشان أعطيت انطلاقة أشغال بناء جسر فوق وادي أفرش، في جماعة امزيلات، بتكلفة إجمالية تبلغ 6 ملايين و115 ألفا و273 درهم.

وسيتم إنجاز هذا المشروع، الذي يهدف إلى فك العزلة عن الساكنة المستفيدة وتسهيل الولوج إلى الخدمات الأساسية وتسويق المواد الأولية المحلية، في إطار شراكة بين مجلس جهة مراكش - آسفي والمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، لاسيما برنامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية.

بعد ذلك، أعطى العامل انطلاقة أشغال التزويد بالماء الصالح للشرب في قرى تيكتين وركاك وشعبات التابعة للجماعة الترابية امزيلات.

ويرتكز هذا المشروع، البالغة تكلفته الإجمالية مليونا و689 ألفا و948 درهم، والذي ستستفيد منه ساكنة يبلغ تعدادها 940 نسمة، على بناء خزانات يبلغ حجمها 30 متر مكعب لكل محطة إعادة ضخ بطاقة 100 متر مربع، وإقامة محطة لإنتاج الطاقة الشمسية وكذا قنوات الضخ والتوزيع على مسافة 7680 متر.

في موقع أحياء الغزوة أعطيت انطلاقة أشغال إنجاز الطريق الإقليمية رقم 2201 الرابطة بين الغزوة وسيدي كوكي بطول 6.55 كيلومترا.

ويهدف هذا المشروع، الذي تبلغ قيمته الإجمالية 10 ملايين و238 درهم، إلى فك العزلة عن ساكنة بعض القرى التابعة للجماعات الترابية للصويرة وسيدي كوكي، وتسهيل الولوج إلى الخدمات الإدارية، وخفض آجال النقل، وتطوير الأنشطة الاقتصادية والسياحية بالمنطقة.

بعد ذلك، أعطى عامل إقليم الصويرة والوفد الرسمي المرافق له انطلاقة أشغال إنجاز مشروع محطة معالجة المياه العادمة في الغزوة.

وتتوخى المرحلة الأولى من هذا المشروع، البالغة قيمته 22 مليون درهم، نقل المياه العادمة من الغزوة، وبناء محطة لمعالجة المياه العادمة بطاقة تبلغ 1000 متر مكعب في اليوم. وستستفيد من هذا المشروع ساكنة يبلغ تعدادها 20 ألف نسمة (4020 مشترك في الماء الصالح للشرب).

وفي دائرة تمنار، توقف العامل عند انتهاء أشغال المرحلة الثالثة من تزويد جماعة إيدا غلول بالماء الصالح للشرب، كما أعطى انطلاقة تشغيل هذا البرنامج الذي يستهدف ساكنة يبلغ تعدادها 4500 نسمة.

وتم تمويل هذا المشروع بمبلغ إجمالي بلغ 6 ملايين و233 ألفا و862 درهم درهم، من بينها مليون و479 ألفا و276 درهم تم تمويلها من طرف المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، و4 ملايين و754 ألفا و586 درهم تم تمويلها من طرف المبادرة المحلية للتنمية البشرية.

ويهم المشروع تركيب قنوات على طول 56 ألفا و600 متر، وإنجاز جسور على الطريق الوطنية رقم 1، وبناء محطتين لإعادة الضخ بطاقة 100 متر مكعب لكل منهما، وبناء خزانين سعة كل منهما 50 متر مكعب وخزان بسعة 30 متر مكعب وخزان 100 متر مكعب، وتركيب معدات للضخ.