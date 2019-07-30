24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

30/07/2019
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
04:5406:3413:3917:1820:3422:00
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل تتوقع انشقاق حزب العدالة والتنمية بعد التصويت على "فرنسة التعليم"؟

  1. مركز لاصطياف أبناء العسكر (5.00)

  2. سباق الحمير في بني عمار (5.00)

  3. 20 سنة من الحكم .. البطالة والهجرة تؤججان مطالب وأحلام الشباب (5.00)

  4. تعديل برلماني يُطالب بتدريس أبناء الوزراء في المدرسة العمومية (5.00)

  5. خيار الانفراج والإفراج .. طيّ ملف معتقلي الحسيمة ينتظر التفاتة ملكية (5.00)

قيم هذا المقال

1.00

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | جهات | مشاربع عيد العرش تدفع بعجلة التنمية في مراكش

مشاربع عيد العرش تدفع بعجلة التنمية في مراكش

مشاربع عيد العرش تدفع بعجلة التنمية في مراكش
إبراهيم مغراوي من مراكش
الثلاثاء 30 يوليوز 2019 - 09:30

جرى، الإثنين، تدشين وإطلاق العديد من المشاريع التنموية في العديد من الجماعات التابعة لإقليم مراكش، وذلك بمناسبة تخليد الذكرى العشرين لعيد العرش.

ففي جماعة سعادة، ضواحي مدينة مراكش، أشرف والي الجهة وعامل عمالة مراكش، والوفد المرافق له، على انطلاقة أشغال بناء المسلك القروي الرابط بين دوار بنعزوز وإعدادية السعديين بجماعة السعادة.

وكان هذا المسلك القروي موضوع عدة احتجاجات وترافع للمجتمع المدني لأكثر من سنتين من أجل إصلاحه، نظرا للحالة المزرية التي يكون عليها خلال التساقطات المطرية؛ إذ يتحول إلى مستنقع من الأوحال يحول دون وصول التلاميذ والأطر التربوية والإدارية إلى الإعدادية.

وبمدينة مراكش، دشن الوالي لحلو المعهد الموسيقى بعرصة الحامض بباب دكالة، والمركز الصحي بحي المسيرة؛ كما تم توشيح بعض موظفي الإدارات العمومية بأوسمة ملكية.

وبمناسبة الذكرى العشرين لعيد العرش، سيتم توزيع مشاريع مدرة للدخل لفائدة مستفيدين من نزلاء ونزيلات المؤسسات السجنية القاطنين بجهة مراكش أسفي.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.