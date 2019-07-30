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كُتّاب وآراء
مشاربع عيد العرش تدفع بعجلة التنمية في مراكش
جرى، الإثنين، تدشين وإطلاق العديد من المشاريع التنموية في العديد من الجماعات التابعة لإقليم مراكش، وذلك بمناسبة تخليد الذكرى العشرين لعيد العرش.
ففي جماعة سعادة، ضواحي مدينة مراكش، أشرف والي الجهة وعامل عمالة مراكش، والوفد المرافق له، على انطلاقة أشغال بناء المسلك القروي الرابط بين دوار بنعزوز وإعدادية السعديين بجماعة السعادة.
وكان هذا المسلك القروي موضوع عدة احتجاجات وترافع للمجتمع المدني لأكثر من سنتين من أجل إصلاحه، نظرا للحالة المزرية التي يكون عليها خلال التساقطات المطرية؛ إذ يتحول إلى مستنقع من الأوحال يحول دون وصول التلاميذ والأطر التربوية والإدارية إلى الإعدادية.
وبمدينة مراكش، دشن الوالي لحلو المعهد الموسيقى بعرصة الحامض بباب دكالة، والمركز الصحي بحي المسيرة؛ كما تم توشيح بعض موظفي الإدارات العمومية بأوسمة ملكية.
وبمناسبة الذكرى العشرين لعيد العرش، سيتم توزيع مشاريع مدرة للدخل لفائدة مستفيدين من نزلاء ونزيلات المؤسسات السجنية القاطنين بجهة مراكش أسفي.