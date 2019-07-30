تدشين حزمة مشاريع تنموية بجماعات إقليم الحوز

إبراهيم مغراوي من مراكش

كباقي أقاليم جهة مراكش أسفي، جرى، الإثنين، بإقليم الحوز، تدشين وإطلاق العديد من المشاريع التنموية الرامية إلى تحسين وتقريب الخدمات الصحية لفائدة الساكنة بالمناطق الجبلية، وتحسين وتقوية البنية التحتية.

في دائرة أسني، أشرف رشيد بنشيخي، عامل الإقليم، والوفد المرافق له، على تدشين المركز الصحي بالجماعة الترابية مولاي إبراهيم.

وخصص لهذا المركز الصحي القروي، المصنف ضمن المستوي الثاني، والذي تمت برمجته في إطار برنامج التقليص من الفوارق المجالية والاجتماعية، غلاف مالي يقدر 2.8 ملايين درهم.

وبالدائرة نفسها، أشرف العامل بنشيخي، رفقة الوفد المرافق له، على تسليم سيارات إسعاف للجماعتين الترابيتين ويركان وامكدال، والتي خصصت لها مبادرة الوطنية للتنمية البشرية مبلغ 879.000،00 درهم؛ مع الإشارة إلى اقتناء 6 سيارات إسعاف بمبلغ إجمالي يفوق 2.8 ملايين درهم.

وفي دائرة أيت أورير وتوامة قدم بهذه المناسبة لعامل الإقليم برنامج قطاع الصحة بالجماعات الترابية القروية تمكرت، وايت سيدي داواد، وزرقطن، وايت حكيم وايت ازيد، وانكال ومناطق أخرى، والذي خصص له غلاف مالي يناهز 9 ملايين درهم.

وبعد ذلك سلم عامل إقليم الحوز تجهيزات ومعدات طبية خاصة بالمراكز الصحية لكل من الجماعتين الترابيتين تمكرت وايت سيدي داود بمبلغ 488.988،00 درهم.

وسيتم بمدينة تحناوت، كعاصمة الإقليم، إنجاز برنامج تأهيل خصص له غلاف مالي إجمالي يقدر بـ81 مليون درهم.

ويشمل هذا البرنامج مشاريع ممولة في إطار اتفاقية شراكة، لإنجاز برنامج تنموي لتأهيل مدينة تحناوت، برسم سنة 2017-2019، بين الجماعة الترابية تحناوت وعمالة إقليم الحوز، ووزارة السكنى وسياسة المدينة، بمبلغ 63 مليون درهم.

ويحتوي البرنامج المذكور مشاريع ممولة في إطار اتفاقية شراكة بين المديرية العامة للجماعات المحلية والجماعة الترابية تحناوت، بمبلغ 12.5 ملايين درهم، وأخرى ممولة من طرف الجماعة الترابية تحناوت، بمبلغ 5.3 ملايين درهم.

وفي إطار برنامج التقليص من الفوارق المجالية والاجتماعية، ولفك العزلة عن عدد من الدواوير، وتسهيل الولوج إليها، وخلق نشاط تنموي واقتصادي بها، مع تيسير عمليات تسويق المنتجات المحلية، أعطى عامل الحوز انطلاقة مشروع بناء الطريق الرابطة بين مركز جماعة تحناوت ودوار بوعزة بالجماعة الترابية اغواطيم، بمبلغ 6.7 ملايين درهم.