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كُتّاب وآراء
مشاريع تعزز العرض التنموي ببئر كندوز والكركرات
ترأس عبد الرحمان الجواهري، عامل إقليم أوسرد، الإثنين، مراسيم تدشين وإعطاء انطلاقة العديد من المشاريع الاجتماعية والتنموية بالمركز الحدودي الكركرات وجماعة بئر كندوز، تزامنا مع احتفالات الشعب المغربي بالذكرى العشرين لعيد العرش.
وأشرف المسؤول الإقليمي، رفقة ينجا الخطاط رئيس جهة الداخلة واد الذهب، على إعطاء انطلاقة أشغال بناء 500 سكن اجتماعي لفائدة ذوي الدخل المحدود من ساكنة مركز بئر كندوز، حيث بلغت التكلفة المالية الإجمالية للمشروع 22.880.923.00 بتمويل من المجلس الجهوي.
وفي الإطار نفسه، تم بالمركز الحدودي الكركرات تدشين مشروع المركب الإداري الجديد على مساحة 1500 متر مربع، بهدف الرفع من جودة الخدمات المقدمة للمرتفقين، إضافة إلى تدشين بناء مشروع السكن الوظيفي من أجل تحسين ظروف استقرار الموارد البشرية العاملة بالمنطقة.
كما قام عبد الرحمان الجواهري، بمعية الوفد المرافق له، بزيارة إلى ورش المرأب الجماعي للشاحنات بمركز الكركرات قصد الإطلاع على وتيرة تقدم الأشغال، خصوصا أن الجهات المسؤولة قد سبق لها تخصيص غلاف مالي يناهز 3 ملايين درهم لإنجاز هذا المشروع، لما سيكون له من تأثير إيجابي على دينامية معبر الكركرات.