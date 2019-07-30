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أوسمة ملكية توشّح صدور موظفين بمدينة ورزازات

أوسمة ملكية توشّح صدور موظفين بمدينة ورزازات
محمد ايت حساين من ورزازات
الثلاثاء 30 يوليوز 2019 - 00:36

أشرف عبد الرزاق المنصوري، عامل إقليم ورزازات، مساء الإثنين، على توشيح 16 موظفا من قطاعي التعليم والفلاحة وموظفين بالجماعة واتصالات المغرب بأوسمة ملكية للاستحقاق الوطني، موزعة بين الدرجة الممتازة والدرجة الأولى والدرجة الثانية.

وعبّر الموشحون بهذه الأوسمة الملكية عن فخرهم واعتزازهم بهذا التوشيح، الذي يترجم الاعتراف بالتفاني في العمل، والنجاح في المهمات المنوطة بهم، مشددين على أن "هذه الأوسمة هي مكافأة لهم على ما بذلوه ويبذلونه من جليل الأعمال بروح وطنية وضمير مهني عال وما يسدونه من الخدمات لصالح هذا الوطن"، وفق تعبيره.

وبعد حفل توشيح المنعمين بأوسمة ملكية، جرى الإنصات للخطاب الملكي الذي ألقاه الملك محمد السادس بمناسبة الذكرى العشرين لتربعه على عرش المملكة.

يذكر أن هذا الحفل، الذي أقيم بقصر المؤتمرات بمدينة ورزازات، حضره إلى جانب عامل الإقليم كل من الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف ورئيس المحكمة ذاتها، ووكيل الملك بابتدائية ورزازات، والكاتب العام للعمالة، وممثل الحامية العسكرية، وعدد من رؤساء المصالح الأمنية والخارجية، وفعاليات المجتمع المدني.

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