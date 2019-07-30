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كُتّاب وآراء
تسليم سيارات وأوسمة في ذكرى عيد العرش بخريبكة
وشّح عبد الحميد اشنوري، عامل إقليم خريبكة، مساء الاثنين، صدور مجموعة من المكرمين والمكرمات بأوسمة ملكية، بمناسبة تخليد الذكرى العشرين لتربع الملك محمد السادس على عرش أسلافه المنعمين.
وجرى بالمناسبة تسليم ثلاث حافلات للنقل المدرسي وحافلة للنقل الرياضي، بشراكة مع المجلس الإقليمي لخريبكة والمجمع الشريف للفوسفاط والمديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية بقيمة مالية إجمالية قدرها 2164000.00 درهم، "في سياق الجهود المبذولة لتشجيع وتحسين ظروف تمدرس أطفال العالم القروي، والمساهمة في تطوير الرياضة بالإقليم".
وأشار رئيس قسم العمل الاجتماعي بعمالة إقليم خريبكة، في كلمة له بالمناسبة، إلى أنه "في إطار تقليص الفوارق الاجتماعية بالوسط القروي، وتحديدا في الشق الخاص بالمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، تم تسليم سيارة إسعاف لفائدة الجماعة التربية أولاد فنان، وأخرى لفائدة الجماعة الترابية الشكران، بقيمة مالية قدرها 680000.00 درهم".
يُشار إلى أن عبد الحميد اشنوري أشرف، اليوم، على وضع حجر الأساس لأشغال بناء ثانوية عين قيشر الإعدادية بجماعة عين قيشر، "بهدف توسيع العرض المدرسي بالتعليم الإعدادي بالجماعة، وتقريب الخدمة التربوية للأسر".
ويقع مشروع بناء ثانوية عين قيشر الإعدادية على مساحة تقدر بـ12500 متر مربع، ومن المقرر أن تفتح المؤسسة التعليمية المذكورة أبوابها لاستقبال التلاميذ في الدخول المدرسي 2020/2021.
يذكر أن حفل توشيح صدور المكرمين بأوسمة ملكية، الذي احتضنته القاعة الكبرى لعمالة خريبكة قُبيل إلقاء الملك محمد السادس خطاب العرش، عرف حضور مجموعة من الشخصيات القضائية والأمنية والعسكرية، ورجال السلطة، ورؤساء المصالح الإقليمية، وعدد من ممثلي المجتمع المدني.