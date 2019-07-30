توقعات مديرية الأرصاد الجوية لطقس اليوم الثلاثاء

هسبريس - و.م .ع

تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، اليوم الثلاثاء، أن تتميز الحالة الجوية عامة، بطقس حار نوعا ما إلى حار بكل من الجنوب الشرقي وجنوب المملكة والمنطقة الشرقية وبالمناطق الداخلية، مع تشكل سحب منخفضة وكثيفة مصحوبة بضباب فوق سواحل وسهول المحيط الأطلسي والواجهة المتوسطية، وذلك خلال الصباح والليل.

كما ستهطل أمطار جد خفيفة ومتفرقة أحيانا فوق السواحل الوسطى والشمال الغربي للأقاليم الجنوبية. وسيلاحظ تمركز سحب غير مستقرة مرفوقة بقطرات مطرية أو زخات مطرية رعدية فوق مرتفعات الأطلسين الكبير والمتوسط والمنطقة الشرقية، ثم ستمتد بعد ذلك عند الليلة الموالية نحو كل من السايس والريف والساحل المتوسطي والسهول الواقعة غرب الأطلس.

وستكون الأجواء عموما مستقرة مع سماء قليلة السحب إلى صافية بباقي ربوع المملكة، مع هبوب زوابع رملية محلية بالأقاليم الجنوبية.

وستهب الرياح قوية نوعا ما وشمالية بالأقاليم الجنوبية والسهول الوسطى، ومعتدلة إلى قوية شيئا ما من القطاع الغربي وأحيانا من الشرق بمنطقة طنجة، ومعتدلة من القطاع الجنوبي وأحيانا من الغرب بجنوب المنطقة الشرقية والجنوب الشرقي، بينما ستهب من القطاع الشمالي وأحيانا من الغرب بباقي المناطق.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 22 و27 درجة بالمنطقة الشرقية والواجهة المتوسطية وسهول تادلة والسفوح الجنوبية الشرقية وبداخل الأقاليم الجنوبية، وما بين 27 و32 درجة بالجنوب الشرقي وبأقصى جنوب المملكة، وستكون ما بين 15 و22 درجة بباقي الجهات.

أما درجات الحرارة العليا، فستتأرجح ما بين 20 و25 درجة جوار السواحل الوسطى، وما بين 25 و31 درجة بالمرتفعات وبالقرب من السواحل، وما بين 31 و38 درجة بشمال المنطقة الشرقية والسايس والريف والساحل المتوسطي ومنطقة طنجة وسهول المحيط الأطلسي والسهول الداخلية وهضاب الفوسفاط ووالماس ومنطقة سوس وشمال الأقاليم الجنوبية. وستتراوح ما بين 38 و45 درجة بسهول تادلة وجنوب المنطقة الشرقية والجنوب الشرقي وأقصى جنوب المملكة.

وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية، وقليل الهيجان إلى هائج بالبوغاز، وهائجا إلى قوي الهيجان ما بين الرباط وطرفاية، وقليل الهيجان إلى هائج بباقي المناطق.