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كُتّاب وآراء
توقعات مديرية الأرصاد الجوية لطقس اليوم الأربعاء
تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، اليوم الأربعاء، أن يظل الطقس حارا بالجنوب الشرقي للمملكة، ونسبيا حارا بالمناطق الداخلية.
وسيلاحظ، خلال الصباح والليل، تشكل سحب منخفضة كثيفة مصحوبة بضباب فوق سواحل وسهول المحيط الأطلسي، إضافة إلى غرب الواجهة المتوسطية، فيما ستكون الأجواء غائمة جزئيا مع إمكانية نزول بعض القطرات المطرية المتفرقة، والتي يحتمل أن تكون مرفوقة برعد محلي، وذلك فوق شرق كل من الريف والساحل المتوسطي. عدا ذلك، سيبقى الطقس مستقرا مع سماء قليلة السحب إلى صافية بباقي ربوع المملكة.
وستهب زوابع رملية محلية بجنوب المنطقة الشرقية، والجنوب الشرقي للمملكة، وداخل الأقاليم الجنوبية.
وستكون الرياح معتدلة إلى قوية نوعا ما، وشمالية بالأقاليم الجنوبية، ومعتدلة القوة من القطاع الجنوبي بالجنوب الشرقي للمملكة، ومن القطاع الشرقي بمنطقة طنجة، بينما ستهب ضعيفة إلى معتدلة من القطاع الشمالي بشمال ووسط المملكة.
وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 22 و27 درجة بشمال ووسط المملكة، وكذا بالأقاليم الجنوبية، وستكون ما بين 22 و28 درجة بالجنوب الشرقي وبأقصى الجنوب. أما درجات الحرارة العليا فستتأرجح ما بين 22 و28 درجة جوار السواحل، وما بين 29 و34 درجة بالمرتفعات وبشمال الأقاليم الجنوبية، وما بين 33 و38 درجة بالمنطقة الشرقية، والسايس والريف واللوكوس، والسهول الداخلية، وهضاب الفوسفاط ووالماس، ومنطقة سوس، وستكون ما بين 38 و44 درجة بالجنوب الشرقي.
وسيكون البحر قليل الهيجان إلى هائج بالواجهة المتوسطية، وقليل الهيجان بالبوغاز، وهائجا إلى قوي الهيجان ما بين الدار البيضاء وطرفاية، وقليل الهيجان إلى هائج بباقي المناطق.