تدشين مشاريع بجماعات بني ملال والفقيه بن صالح

حميد رزقي

بمناسبة الذكرى العشرين لعيد العرش، أشرف والي جهة بني ملال خنيفرة على تدشين مقطع طرقي من الطريق الوطنية رقم 08 الرابط بين أولاد يعيش ومدينة قصبة تادلة، على طول 15.3 كيلومترات، بتكلفة مالية قدرها 30 مليون درهم؛ كما دشن الطريق الإقليمية رقم 3204 الرابطة بين الطريق الوطنية رقم 8 والطريق الإقليمية رقم 3208، مرورا بدواوير الزواير آيت علي، آيت الوالي، وأغرم العلام، بطول 18.6 كيلومترات، وبمبلغ إجمالي قدره 31 مليون درهم.

المشروعان، الممولان من طرف وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء، يهدفان إلى ضمان انسيابية حركة السير بين المحاور الرئيسية المتمثلة في الطريق الوطنية رقم 8 انطلاقا من مدينة خنيفرة، والطريق الجهوية رقم 317 انطلاقا من مركز إملشيل، في اتجاه مدينة بني ملال، وكذا الولوج إلى الطريق السيار .

وقام المسؤول ذاته بتدشين الطريق الإقليمية رقم 3223 الرابطة بين الطريق الوطنية رقم 8 والطريق الجهوية رقم 308، مرورا بمركز جماعة أولاد سعيد الواد، في اتجاه الطريق السيار على طول 12 كلم، بتكلفة مالية قدرها 7.3 ملايين درهم.

ويندرج المشروع في إطار برنامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية بالوسط القروي، ويهدف إلى ربط مركز ولاد سعيد الواد بالشبكة الطرقية المهيكلة.

وبإقليم الفقيه بن صالح، قام محمد قرناشي، عامل الإقليم، بإعطاء انطلاقة أشغال تهيئة مركز دار ولد زيدوح بتكلفة تقدر بـ2 مليار و400 مليون سنتيم، بدعم من مجلس جهة بني ملال خنيفرة؛ كما دشن مشروع تهيئة الطريق الإقليمية 3224 الرابطة بين سوق السبت ومركز دار ولد زيدوح، على طول 16.2 كلم، والذي تموله وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء، بتكلفة بلغت 27 مليون درهم، ويهدف إلى المحافظة على الرصيد الطرقي وملاءمة الطريق مع حركة السير.

كنا دشن المسؤول ذاته، بجماعة برادية، مقر الفضاء التجاري للقرب الذي يندرج في إطار البرنامج الأفقي لسنة 2018، بتكلفة إجمالية تصل إلى 1600.000.00 درهم، كحصة للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية؛ فيما ستتكلف الجماعة بالتهيئة الخارجية. ويهدف هذا المشروع، حسب رئيس الجماعة، إلى تنظيم 80 بائعا جائلا- صنف "الخضارة".

وبجماعة الفقيه بن صالح الترابية، قام محمد قرناشي والوفد المرافق له بتدشين مقر الوكالة الوطنية للتشغيل وتأهيل الكفاءات، كما تفقد ورش أشغال تهيئة المدرسة العليا للتكنولوجيا، وأشغال توسيع ثانوية المختار السوسي التأهيلية بجماعة أهل المربع.

وبالمناسبة ذاتها أعطى المسؤول الأول على الإقليم انطلاقة أشغال تهيئة الطريق الإقليمية 3216 الرابطة بين الطريق الجهوية والطريق الإقليمية 3207 بجماعة أولاد ازمام، في إطار تعزيز البنية التحتية.