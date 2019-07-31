محاكم جهة سوس ماسة تحيي ذكرى عيد العرش

رشيد بيجيكن من أكادير

خلّدت أسرة القضاء بمحكمة الاستئناف بأكادير والمحاكم العادية والمتخصصة التابعة لنفوذها، الذكرى العشرين لعيد العرش. وحضر الحفل والي جهة سوس ماسة، أحمد حجي، إلى جانب الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف، عبد الله الجعفري، والوكيل العام للملك، عبد الكريم الشافعي، وعدد من المسؤولين القضائيين ومسؤولين بالمهن القضائية والقناصلة الشرفيين والسلطات المحلية والأمنية وفعاليات مدنية وحقوقية ومنتخبة.

وقال عبد الكريم الشافعي، الوكيل العام للملك باستئنافية أكادير، نيابة عن أسرة القضاء بنفوذ هذه المحكمة، "إن هذا الاحتفال يأتي في خضم الفرحة العارمة التي تعرفها ربوع المملكة، خصوصا أنه يتزامن مع ذكرى عيد العرش المجيد، الذي يعد على رأس الأعياد الوطنية، التي طبعت تاريخ المملكة منذ تأسيس الدولة العلوية الشريفة، باعتباره رمزا للاستمرارية في أجمل معانيها وأنبل مقاصدها".

وأضاف المسؤول القضائي، في كلمة له بالمناسبة، "لا تخفى المكانة التي يحتلها عيد العرش والملك محمد السادس في قلوب المغاربة، وما لهذه الذكرى من أهمية ورمزية، وما يُجسده الاحتفال من مظاهر التعبير عن الولاء والإخلاص والالتفاف حول ما يجسده من حمولة واعتزاز وافتخار السلطة القضائية بهده المناسبة الغالية".

وأشار الشافعي إلى أن أسرة القضاء بجميع مكوناتها بمحكمة الاستئناف بأكادير والمحاكم المتخصصة، وهي تحتفل بهذه الذكرى، تدفع إلى الافتخار بالملك محمد السادس، و"بقدر ما تحمله هذه المناسبة من دلالات خاصة، تاريخية وروحية ودستورية للقاضي الأول، رئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية والضامن لاستقلالها، والذي ما فتئ يولي عناية ورعاية خاصة لنساء ورجال السلطة القضائية، ضامنا لاستقلالهم وكرامتهم، مكرمة تطوقنا بأمانة الوفاء بالعهد وروابط البيعة".