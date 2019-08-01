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كُتّاب وآراء
توقعات "الأرصاد الجوية" لطقس اليوم الخميس
تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، اليوم الخميس، أن يظل الطقس حارا بالجنوب الشرقي للمملكة، ونسبيا حارا بالسهول الداخلية والمنطقة الشرقية.
كما سيلاحظ تشكل سحب منخفضة كثيفة مصحوبة بأمطار جد خفيفة محليا بالسواحل الشمالية والوسطى، فضلا عن ظهور كتل ضبابية محلية بسواحل وسهول المحيط الأطلسي.
وخلال الظهيرة، ستتمركز سحب غير مستقرة شيئا ما فوق مرتفعات الأطلسين الكبير والمتوسط ، فيما ستكون الأجواء مستقرة مع سماء قليلة السحب إلى صافية بباقي ربوع المملكة.
وستهب زوابع رملية محلية بجنوب المنطقة الشرقية والجنوب الشرقي، وداخل الأقاليم الجنوبية. وستكون الرياح معتدلة إلى قوية نوعا ما ، وشمالية بالأقاليم الجنوبية، وستهب معتدلة القوة من الجنوب الغربي بالجنوب الشرقي للمملكة، بينما ستهب ضعيفة القوة من القطاع الشمالي بباقي الأرجاء.
وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 17 و22 درجة بشمال ووسط المملكة، وأيضا بالأقاليم الجنوبية ، وستكون ما بين 22 و28 درجة بالجنوب الشرقي وجنوب المنطقة الشرقية وبأقصى جنوب المملكة.
أما درجات الحرارة العليا فستتأرجح ما بين 23 و29 درجة جوار السواحل ، وما بين 30 و35 درجة بالمرتفعات وسهول المحيط الأطلسي وبشمال الأقاليم الجنوبية ، وما بين 34 و38 بالمنطقة الشرقية والسايس والريف واللوكوس والسهول الداخلية وهضاب الفوسفاط ووالماس ومنطقة سوس، وستكون ما بين 38 و45 درجة بالجنوب الشرقي. وسيكون البحر قليل الهيجان إلى هائج بالواجهة المتوسطية، وقليل الهيجان بالبوغاز، وقليل الهيجان إلى هائج ما بين طنجة والمهدية، وهائجا إلى قوي الهيجان بالجنوب.