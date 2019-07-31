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الرئيسية | جهات | نشرة خاصة: الحرارة ترتفع إلى 45 درجة بالمغرب

نشرة خاصة: الحرارة ترتفع إلى 45 درجة بالمغرب

نشرة خاصة: الحرارة ترتفع إلى 45 درجة بالمغرب
هسبريس - و.م .ع
الأربعاء 31 يوليوز 2019 - 13:11

أعلنت مديرية الأرصاد الجوية الوطنية أنه من المرتقب تسجيل موجة حرارة ابتداء من اليوم الأربعاء وإلى غاية يوم الأحد المقبل بعدد من مناطق المملكة، حيث ستتراوح درجات الحرارة ما بين 40 و45 درجة.

وأوضحت المديرية، في نشرة جوية خاصة، أن موجة الحرارة هذه ستهم كلا من أقاليم الرشيدية وفكيك وطاطا وزاكورة. كما أشارت إلى أنه يرتقب أن تتأرجح درجات الحرارة العليا ما بين 40 و42 درجة في كل من بولمان وورزازات وأسا الزاك وأوسرد.

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