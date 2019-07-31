24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
31/07/2019
الأيام القادمة
|31
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|04:55
|06:35
|13:39
|17:18
|20:33
|21:59
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
هل تتوقع انشقاق حزب العدالة والتنمية بعد التصويت على "فرنسة التعليم"؟
- عروض "المسيرة الخضراء" تُبهر في عيد العرش
- جمارك "باب مليلية" تضبط سلاحين بسيارة أجنبي
- السرقة من داخل السيارات تجر شابّا إلى التحقيق
- الطلبة يرفعون شعار "لا حوار مع العصابة" في الجزائر العاصمة
- المذهب المالكي ينير طريق الحجاج المغاربة في مكة والمدينة المنورة
عموتة والركراكي بين المرشحين لتدريب المنتخب الوطني المغربي (5.00)
أفاية: الثورة الرقمية تزعزع المراجع التقليدية وتنتج "عبودية جديدة" (5.00)
- عموتة والركراكي بين المرشحين لتدريب المنتخب الوطني المغربي - (121)
- محكمة "طاس" تصدم الوداد وتعيد لقب دوري أبطال إفريقيا إلى الترجي - (77)
- قرعة الهجرة تختار مئات المغاربة للإقامة في الولايات المتحدة الأمريكيّة - (77)
- البوليساريو تدقّ طبول الحرب .. تهديدات جديّة أم "فقّاعة إعلامية"؟ - (75)
- رصيف الصحافة: عصابات تقطع طريق المسافرين من فاس إلى تطوان - (67)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
Imprimer
نشرة خاصة: الحرارة ترتفع إلى 45 درجة بالمغرب
الأربعاء 31 يوليوز 2019 - 13:11
أعلنت مديرية الأرصاد الجوية الوطنية أنه من المرتقب تسجيل موجة حرارة ابتداء من اليوم الأربعاء وإلى غاية يوم الأحد المقبل بعدد من مناطق المملكة، حيث ستتراوح درجات الحرارة ما بين 40 و45 درجة.
وأوضحت المديرية، في نشرة جوية خاصة، أن موجة الحرارة هذه ستهم كلا من أقاليم الرشيدية وفكيك وطاطا وزاكورة. كما أشارت إلى أنه يرتقب أن تتأرجح درجات الحرارة العليا ما بين 40 و42 درجة في كل من بولمان وورزازات وأسا الزاك وأوسرد.