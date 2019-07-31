24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

31/07/2019
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
04:5506:3513:3917:1820:3321:59
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل تتوقع انشقاق حزب العدالة والتنمية بعد التصويت على "فرنسة التعليم"؟

  1. عروض "المسيرة الخضراء" تُبهر في عيد العرش (5.00)

  2. عموتة والركراكي بين المرشحين لتدريب المنتخب الوطني المغربي (5.00)

  3. فاجعة "سيارة الحوز" تُسائل نجاعة التواصل الرسمي خلال الأزمات (5.00)

  4. نشرة خاصة: الحرارة ترتفع إلى 45 درجة بالمغرب (5.00)

  5. محكمة "طاس" تصدم الوداد وتلغي إعادة إياب نهائي "أبطال إفريقيا" (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | جهات | "مؤسسة التعاون" تتخبّط في ملف النقل بالبيضاء

"مؤسسة التعاون" تتخبّط في ملف النقل بالبيضاء

"مؤسسة التعاون" تتخبّط في ملف النقل بالبيضاء
هسبريس - عبد الإله شبل
الأربعاء 31 يوليوز 2019 - 18:33

يتخوف كثير من المنتخبين بالعاصمة الاقتصادية من القرار الذي اتخذته مؤسسة التعاون بين الجماعات "البيضاء"، المكلفة بتدبير قطاع النقل الحضري بالدار البيضاء والمحمدية، القاضي بتأجيل فتح الأظرف الخاصة بصفقة النقل إلى غاية الرابع من شتنبر المقبل.

ويؤكد عدد من المستشارين الجماعيين أن هذا القرار سيجعل الدار البيضاء تعيش بدون حافلات في شهر نونبر المقبل، خصوصا أن العقد مع شركة "مدينة بيس" المفوض لها تدبير القطاع سينتهي مع نهاية الشهر المقبل، الأمر الذي قد يؤدي إلى احتجاجات من طرف المواطنين على غياب وسائل النقل.

وتعيش مؤسسة التعاون بين الجماعات "البيضاء" التي ترأسها رئيسة المجلس الجماعي للمحمدية تخبطا واضحا، إذ أجلت لمرات طلبات العروض الخاصة بقطاع النقل، وهو ما جعل نائب عمدة الدار البيضاء المنتمي إلى حزب التجمع الوطني للأحرار يصف تدبيرها للملف بـ"الفاشل والعشوائي".

ورغم حديث مؤسسة التعاون عن عدم تأثير هذا القرار على القطاع، فإن متابعين للشأن المحلي بالدار البيضاء يَرَوْن أن تأخر المؤسسة المذكورة في إطلاق طلب العروض سيعمق الأزمة التي تتخبط فيها المدينة حاليا، وسيجعل المواطنين يجدون صعوبة كبيرة في التنقل صوب منازلهم أو مقرات عملهم أو صوب مدارسهم.

واضطر والي جهة الدار البيضاء سطات، سعيد أحميدوش، إلى التدخل قبل أيام في الملف، بالنظر إلى خطورة ما يمكن أن ينجم عنه في حالة تعثر المؤسسة في إطلاق الصفقة وشروع نائلها في العمل بها، إذ دعا المؤسسة إلى عقد دورة استثنائية.

وخرج نائب عمدة الدار البيضاء المكلف بالنقل ليكشف في صفحته على "فيسبوك" أن تدبير مؤسسة التعاون "ارتجالي"، موردا: "طلب العروض المتعلق بشراء الحافلات، وكذا الخاص بالاستغلال، يعاد ويؤجل لعدة مرات... لقد سبق أن اقترحت أثناء دورة مؤسسة التعاون منذ شهور خلق شركة للتنمية المحلية حتى نكون جاهزين لأي طارئ وتدبير المرحلة الانتقالية بدون مشاكل، ولكن اقتراحي للأسف لم يقبل..مسؤوليتي الأخلاقية والسياسية تجاه البيضاويين تحتم علي أن أنبه إلى خطورة الوضع، وما قد يشكله هذا الغموض والارتجالية من صعوبات على تنقل المواطنين يوم فاتح نونبر 2019".

وكان منتظرا أن يتم خلال شهر يوليوز فتح أظرف طلب العروض من أجل اقتناء 700 حافلة، ستؤمن النقل بين جماعات الدار البيضاء، بعد فسخ المؤسسة المذكورة عقدها مع شركة "مدينة بيس"، غير أنها خرجت لإعلان تأجيله إلى غاية شتنبر المقبل.

وحسب طلب العروض فإن المبلغ التقديري للحصة الأولى والثانية التي سيتم خلالها اقتناء 270 حافلة من النوع العادي يصل إلى حوالي 55080000,00 درهم؛ فيما يصل المبلغ الخاص بالحصة الثالثة الخاصة باقتناء 160 حافلة مفصلية حوالي 57600000.00 درهم.

وتعيش العاصمة الاقتصادية في الآونة الأخيرة غضبا من طرف البيضاويين على خدمات شركة النقل، إذ صارت حافلاتها مهترئة، مع توالي الاحتراقات بأسطولها، آخرها احتراق حافلة على مستوى جماعة عين حرودة.

ومع ارتفاع درجات الحرارة، تعرف بعض المناطق توافدا كبيرا من طرف البيضاويين للاستفادة من شواطئها، إلا أن الحافلات التي تؤمن خطوط النقل في اتجاهها تعيش وضعا كارثيا، إذ تصاب بأعطاب ميكانيكية بشكل يومي، ما يثير تذمر الركاب.

وكان أعضاء مؤسسة التعاون بين الجماعات "البيضاء" صادقوا في فبراير الماضي، بإجماع الحاضرين، على إنهاء العقد مع شركة "مدينة بيس" وتدبير المرحلة بكل الصيغ القانونية إلى غاية انتهاء المدة، مع تعديل كناش التحملات.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (4)

1 - طوبيس الأربعاء 31 يوليوز 2019 - 19:06
بفضل الميناء الذي بناه الفرنسيون في 1912 انطلقت تنمية اقتصادية لكازا حتى صار الرواج يقارب 410 مليار درهم سنة 2018 وجعل سكانها يدفعون نصف ضرائب المغاربة وبضرائبهم يتم دعم المناطق الفقيرة في المغرب.فهل لايستحقون طوبيس ?
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
2
2 - مواطن مغربي من الدار البيضاء الأربعاء 31 يوليوز 2019 - 19:07
هؤلاء لا يهمهم أمر المواطن.هرمتا ونحن نحلم بحافلات تليق بكرامة الإنسان لكن سنة بعد سنة نرى الاسوء.. بمناسبة الذكرى العشرين لعيد العرش نلتمس من جلالة الملك أن يكون له التفاتتا لهذا الملف الحساس بالدار البيضاء
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
2
3 - TEACHER الأربعاء 31 يوليوز 2019 - 19:23
تدبير مذينة بحجم الدار البيضاء بكل مشاكلها و ما أكثرها، يتطلب مسؤولين أكفاء و تخطيط على المدى الحالي والمستقبلي. لكن ما نعيشه و الآتي ينذر بتفاقم المشاكل خصوصا وسائل النقل العمومية، التسول ثم الأمن الذي أصبح حذيث كل البيضاويين. على المسؤولين تدارك الأمور وإلا سنعيش قانون الغاب او تصبح كازا كبعض مذن أمريكا اللاتينية.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
2
4 - مواطن من الدار البيضاء الأربعاء 31 يوليوز 2019 - 19:49
يعيش المواطنون البيضاويون كوارث بكل المقاييس في كل شيء هناك مشكل النظافة وهناك مشكل النقل وهناك مشكل في تدبير المحطة الطرقية أولاد زيان وهناك وهناك إلى آخره......... يجب إقالة كل مسؤولون المدينة
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
المجموع: 4 | عرض: 1 - 4

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.