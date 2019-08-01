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أنشطة فنية تُطرب نزلاء سجن الفقيه بن صالح

أنشطة فنية تُطرب نزلاء سجن الفقيه بن صالح
حميد رزقي من الفقيه بن صالح
الخميس 01 غشت 2019 - 01:31

نظم السجن الفلاحي بالفقيه بن صالح، بشراكة مع جمعية ملتقى رواد التنمية للثقافة والفن، الأربعاء، حفلا فنيا لفائدة النزلاء، شاركت فيه فرقة القراصنة للراب، وفرقة الديدجي للأغاني الشعبية بالفقيه بن صالح.

ويندرج النشاط الفني ضمن الاحتفالات التي يخلدها الشعب المغربي بمناسبة الذكرى العشرين لتربع جلالة الملك محمد السادس على عرش أسلافه المنعمين، وكذا تنفيذا لتوجيهات المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج الرامية إلى إشراك فعاليات المجتمع المدني، ودعم مختلف البرامج والأنشطة الهادفة إلى تأهيل النزلاء، في أفق إدماجهم في المجتمع بعد الإفراج عنهم.

وحسب إفادة يوسف مشاش، وهو مشرف اجتماعي بالسجن الفلاحي بالفقيه بن صالح، لجريدة هسبريس الإلكترونية، فالحفل الفني لقي استحسانا وترحيبا كبيرين من طرف النزلاء، الذين أبانوا عن حسن الاستقبال والتنظيم، وكذا التجاوب مع مختلف الفقرات الفنية المتعددة والمتنوعة، حسب تعبيره.

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