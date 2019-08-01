غياب مهبط يمنع مروحية من نقل حامل بتغدوين

إبراهيم مغراوي من مراكش

انتقلت مروحية تابعة لوزارة الصحة (SAMU)، اليوم الأربعاء، إلى جماعة تغدوين بجبال الأطلس الكبير، لتقديم المساعدة الطبية لامرأة كانت في وضعية صحية حرجة، بعدما اقترب زمن ولادتها.

وأفادت مصادر هسبريس بأن انتقال هذه المروحية، التي كان على متنها فريق طبي، جاء بناء على طلب من السلطات المحلية بقيادة تغدوين، التي توصلت بإخبارية من بعض سكان دورا تغزيرت، الذي يشكل آخر مدشر بهذه الجماعة الجبلية.

وأكد الإشعار المذكور أن السيدة الحبلى تبلغ من العمر حوالي 25 سنة، ولا يمكن نقلها إلى المستشفى بغير المروحية لأن حياتها في خطر، خاصة أنها الولادة الأولى لها، وظلت تعاني من الوجع منذ ثلاثة أيام، ما يفرض تدخلا طبيا مستعجلا.

وأوضحت المصادر ذاتها أن المروحية المذكورة لم تجد مهبطا، ما أجبرها على العودة؛ ومن حسن حظ السيدة الحامل أنها ولدت بطريقة تقليدية.