24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

02/08/2019
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
04:5706:3613:3917:1820:3221:57
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل تتوقع انشقاق حزب العدالة والتنمية بعد التصويت على "فرنسة التعليم"؟

  1. الدرهم المغربي يرتفع أمام الأورو وينخفض مقابل الدولار الأمريكي (5.00)

  2. نَرْتَدِي أجْساما بِرَخْصِ وِشاحٍ (5.00)

  3. بنك المغرب يتعقّب آلاف النقود المزوّرة ويصدر رخص السياقة قريبا (5.00)

  4. اصطدام سفينة ركاب وباخرة حاويات بمياه طنجة (5.00)

  5. التجار يحتجون ضد "فوضى الفرَّاشَة" في بني ملال (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | جهات | توقعات مديرية الأرصاد الجوية لطقس اليوم الجمعة

توقعات مديرية الأرصاد الجوية لطقس اليوم الجمعة

توقعات مديرية الأرصاد الجوية لطقس اليوم الجمعة
هسبريس - و.م.ع
الجمعة 02 غشت 2019 - 06:28

تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، بالنسبة لليوم الجمعة، أن يظل الطقس حارا بالجنوب الشرقي للبلاد، ونسبيا حارا بالمنطقة الشرقية ومحليا بالسهول الداخلية، فيما سيلاحظ تشكل سحب منخفضة كثيفة نوعا ما خلال الليل والصباح مصحوبة بكتل ضبابية أو بأمطار جد خفيفة محليا بالسواحل.

وخلال الظهيرة ستتمركز سحب غير مستقرة شيئا ما فوق مرتفعات الأطلس المتوسط وبالمنطقة الشرقية حيث ستعطي قطرات مطرية متفرقة وأحيانا رعدية، فيما ستكون الأجواء مستقرة مع سماء قليلة السحب إلى صافية بباقي ربوع المملكة، مع احتمال هبوب زوابع رملية محلية بجنوب البلاد وبالجنوب الشرقي.

وستكون الرياح معتدلة إلى قوية نوعا ما وستهب من القطاع الجنوبي بالجنوب الشرقي للمملكة ومن القطاع الشمالي بالأقاليم الجنوبية، وستهب ضعيفة إلى معتدلة القوة شمالية إلى غربية أحيانا بباقي الأرجاء الأخرى.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 17 و22 درجة بشمال ووسط المملكة وأيضا بالأقاليم الجنوبية، وما بين 23 و28 درجة بالجنوب الشرقي والمنطقة الشرقية وأقصى جنوب البلاد.

أما درجات الحرارة العليا فستتأرجح ما بين 25 و30 درجة جوار السواحل وبالمرتفعات، وما بين 30 و35 درجة بسهول المحيط الأطلسي والريف وسوس وبشمال الأقاليم الجنوبية. وستكون ما بين 35 و40 درجة بالمنطقة الشرقية والسايس والسهول الداخلية وهضاب الفوسفاط ووالماس والسفوح الجنوبية الشرقية ومنطقة سوس وبداخل الأقاليم الجنوبية، وما بين 40 و44 درجة بأقصى الجنوب الشرقي.

وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية، وقليل الهيجان بالبوغاز، وقليل الهيجان إلى هائج بين طنجة والرباط وبين طرفاية وبوجدور، وهائجا بباقي السواحل.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.