24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|1
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|04:56
|06:35
|13:39
|17:18
|20:33
|21:58
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- بوح مرّ !؟
- تحدي القصص المثيرة يتوّج المغربي أمين بلفاطمي
- عن المشروع المجتمعي للخطاب الأمازيغي
- رأي شرعي في دعم الأبناك التشاركية
- في إشكالية ترتيب مؤلفات ابن باجه فيلسوف المغرب والأندلس
تقرير: مخطط المغرب الأخضر يعزّز مقاومة الفلاحة للتقلّبات المناخية (5.00)
الدرهم المغربي يرتفع أمام الأورو وينخفض مقابل الدولار الأمريكي (5.00)
115 ألف طالب مغربي يستفيدون من التغطية الصحية الإجبارية (5.00)
- لقجع يضع مصير لقب أبطال إفريقيا بيد اللجنة القانونية لـ"الكاف" - (54)
- جامعة الكرة تختار الويلزي "أوسيان روبيرتس" مديرا تقنيا جديدا - (53)
- تفكيك عصابة تهاجم مستعملي الطريق ناحية مكناس - (53)
- توجيهات الملك محمد السادس تدفع لفتيت إلى الاجتماع بالولاة والعمال - (47)
- خليلهودزيتش يقترب من خلافة رونار في تدريب المنتخب المغربي - (46)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
مقر جديد للقنصلية الأمريكيّة بمدينة الدار البيضاء
قررت القنصلية العامة الأمريكية بالدار البيضاء المضي قُدُماً في مشروع بناء مقرها الجديد بالعاصمة الاقتصادية، حيث نظمت، بتعاون مع مكتب عمليات البناء التابع للخارجية الأمريكية، لقاءً تواصليا استقطب حوالي خمس عشرة شركة مغربية أبدت رغبتها في التعاون مع الشركات الأمريكية التي وقع عليها الاختيار لتشييد المقر الجديد.
وصرحت جنيفر راسامانيانا، القنصل العام الأمريكي في الدار البيضاء، بالقول إن فريقها ينتظر بفارغ الصبر المبنى الجديد، مضيفة أن "الدار البيضاء تواصل تطورها كمركز رفيع المستوى للأعمال، والإعلام، والتجارة، والسياحة، لذا وجب أن يرقى مقرنا الدبلوماسي الجديد أيضًا إلى معايير رفيعة المستوى"، مؤكدة أن "الكل متحمس جدًا لهذا المشروع الذي يمثل التزامًا كبيرًا نحو مواصلة تطوير وتعزيز الشراكة التاريخية بين الولايات المتحدة والمغرب".
وأوردت القنصلية الأمريكية، في بلاغ لها توصلت به جريدة هسبريس الإلكترونية، أن "المجمع الحديث، الذي يتألف من عدة مبان، سيشغل ما يناهز ثلاثة هكتارات من منطقة كازا أنفا"، مضيفة أن "المشروع متعدد الاستخدامات قيد التطوير بالقرب من موقع مطار الدار البيضاء السابق بحي المطار، وأن الشركة المعمارية التي صممت هذا المشروع جابت ربوع المملكة كي تُدخِل في تصميم القنصلية الجديدة عناصر مستوحاة من التقاليد المعمارية المغربية".
وحسب المصدر ذاته، تقع القنصلية الجديدة على "مسافة قريبة من محطتي ترامواي، ويمكن الوصول إليها عن طريق النقل العام، وأنها ستتوفر على مميزات صديقة للبيئة، بما في ذلك المساحات الخضراء والطاقة الشمسية"، مضيفة أن "القنصلية الأمريكية وضعت مخططًا للتصميم النهائي لمرافق القنصلية، بعد شراء القطعة الأرضية سنة 2018"، مؤكدة أنه "من المتوقع أن يبدأ البناء في النصف الثاني من السنة المقبلة".