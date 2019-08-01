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تفكيك عصابة تهاجم مستعملي الطريق ناحية مكناس

تفكيك عصابة تهاجم مستعملي الطريق ناحية مكناس
هسبريس ـ و.م.ع
الخميس 01 غشت 2019 - 17:00

علم لدى السلطات المحلية لعمالة مكناس أن المصالح الأمنية تمكنت، اليوم الخميس، من توقيف شخصين بدوار "الخياطي" التابع لجماعة المهاية، في دائرة أحواز مكناس، وذلك للاشتباه في تورطهما في تعريض مجموعة من مستعملي الطريق الوطنية رقم 4، على مستوى النقطة الكيلومترية 137 بالجماعة الترابية المهاية، للاعتداء بغرض السرقة صباح يوم الاثنين الماضي.

وحسب المعطيات الأولية فقد قام المشتبه فيهما، رفقة شخص ثالث تجري الأبحاث والتحريات حاليا لتوقيفه بعدما تم التمكن من تحديد هويته، بوضع أكوام من الأحجار على قارعة الطريق من أجل تعطيل حركة السير، قبل أن يعمدوا، مستغلين الوقوف الاضطراري للمركبات، إلى تعريض مستعملي الطريق للاعتداء الجسدي رشقا بالحجارة بغرض السرقة.

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهما تحت تدابير الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك في أفق تحديد كافة الظروف والملابسات المحيطة بهذه القضية، والكشف عن جميع المتورطين المفترضين في هذه الأفعال الإجرامية.

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