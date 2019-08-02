شكاوى من اقتناء شاحنة‬ بجماعة عبد الله أوبلعيد

مصطفى البكار من تزنيت

تقدم سبعة أعضاء ممارسين مهامهم بمجلس جماعة سيدي عبد الله أوبلعيد بشكاية إلى عامل إقليم سيدي إفني، من أجل فتح تحقيق في عملية اقتناء شاحنة صهريجية من طرف المجلس الجماعي ذاته.

وأشار الموقعون على الشكاية إلى أن "مجلس جماعة سيدي عبد الله أوبلعيد قد صادق، بالإجماع، خلال دورة فبراير 2016، على تخصيص مبلغ 584511,90 درهما من أجل اقتناء شاحنة صهريجية بجميع لوازمها قصد استعمالها في تزويد الساكنة بالماء الصالح للشرب؛ إلا أنه، خلال معاينة الشاحنة المقتناة، تفاجأنا بشاحنة صغيرة الحجم لا تساوي القيمة المالية التي تم التصويت عليها في الدورة أعلاه".

وطالب المشتكون أنفسهم، في ختام الوثيقة التي تتوفر هسبريس على نسخة منها، عامل إقليم سيدي إفني بـ"إيفاد خبير مختص لتقييم وتحديد الثمن الحقيقي للشاحنة المشتراة من طرف المجلس".

أحمد معيوف، رئيس جماعة سيدي عبد الله أوبلعيد، أكد، في تعليق له حول موضوع الشكاية، أن "اقتناء الشاحنة موضوع الشكاية مر عن طريق لجن المجلس، بطريقة سليمة قانونيا وبعيدة كل البعد عن أية شبهات كما يدعي البعض، كما أن العملية تمت سنة 2016، وليست وليدة اليوم".

وزاد المسؤول الجماعي ذاته قولا: "هذه الشكاية ليست سوى رد فعل من طرف رافعيها بعد إقدامي قبل أيام قليلة فقط على توقيف خط هاتفي تابع للجماعة، بعدما تأكد لي استعماله من طرف أحد أقارب النائبة الرابعة بدون موجب الحق".

وختم معيوف إن "هذا الأمر لا يعدو كونه سوى تصفية حسابات سياسية ليس إلا، على اعتبار أن هذه الشكاية ليست الأولى من نوعها التي توجه بها نفس الأعضاء إلى السلطات الإقليمية، وهذا لن يزيدني إلا شرفا، لأن جميع الشكايات المرفوعة ضدي لم يسبق لها أن أثبتت أي خروقات أو تلاعبات"، وفق تعبيره.