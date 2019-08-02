جماعة تسلطانت تطعن في اقتطاع أجزاء من ترابها

إبراهيم مغراوي من مراكش

راسلت جمعيات المجتمع المدني بتسلطانت، الواقعة بضواحي مراكش، والي جهة مراكش أسفي، من أجل التدخل لتصحيح ما أقدمت عليه السلطة المحلية بهذه الجماعة، التي اقتطعت أجزاء ترابية منها، على حد قول رسالة احتجاج توصلت بها هسبريس.

وكانت الجريدة الرسمية، تحت عدد 2019.6783، نشرت بالصفحة 3439 موضوع اقتطاع أجزاء ترابية من جماعة تسلطانت بإقليم مراكش، وإلحاقها بجماعات مجاورة؛ وهو ما شكل للساكنة والجمعيات صدمة، حسب وصف هذه الوثيقة التي وقعتها ما يزيد من أربعين جمعية.

وزادت جمعيات المجتمع المدني: "لذا نسجل احتجاجنا على عملية اقتطاع هذه الأجزاء، ونطالب والي جهة مراكش أسفي بالتدخل لتصحيح هذا الفعل، الذي أثار احتقانا لدى أهل جماعة تسلطانت".

وفي السياق ذاته، أوضح عبد العزيز الدريوش، رئيس المجلس الجماعي لهسبريس، أن أعضاء الجماعة قرروا بالإجماع الطعن في قرار وزير الداخلية لدى محكمة النقض بالرباط، تماشيا مع ما ينص عليه القانون بهذا الخصوص.

ويأتي هذا الطعن لأن المجلس الجماعي لم يستشر من قريب ومن بعيد، على الرغم من أهمية وخطورة ما تم الإقدام عليه، ولم يشرك في مسألة مصيرية بالنسبة إلى الوعاء العقاري؛ وهو ما يخالف التوجيهات الملكية والوثيقة الدستورية، التي تحث على المقاربة التشاركية، حسب منتخبي تسلطانت.

وعبر أعضاء المجلس الجماعي عن تشبثهم بالوعاء العقاري لجماعة تسلطانت، مستنكرين إقصاءهم لحظة عقد الاجتماعات الخاصة بهذا الاقتطاع، الذي تم دون استشارة المنتخبين وأطر الجماعة من تقنيين، على الرغم من أن العلاقة بين السلطة المحلية والمنتخبة يحكمها التعاون، الذي تدعو إليه الخطب الملكية، في كل مناسبة، على حد تصريحات متطابقة للمستشارين.