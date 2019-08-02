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صور تنقل "وضعية كارثية" داخل مستشفى بخنيفرة
الجمعة 02 غشت 2019 - 07:37
كشفت مصادر من المستشفى الإقليمي بخنيفرة عن تراجع خطير في الخدمات الطبية المقدمة إلى المواطنين بالمنطقة.
وأظهرت صور، توصلت بها جريدة هسبريس الإلكترونية، مواطنين بمدينة خنيفرة يفترشون الأرض داخل فضاء المستشفى، في ظل غياب الأطقم الطبية وتفاقم الفوضى والزبونية، وفق ما ذكرته مصادر هسبريس.
ويعاني قطاع الصحة نزيفا حادا في الأطر الطبية، وصل إلى حد تقديم عشرات الأطباء بالقطاع العمومي استقالاتهم في ظل انعدام الشروط المهنية والطبية للاشتغال داخل المؤسسات الطبية العمومية.