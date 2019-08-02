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الرئيسية | جهات | صور تؤكد عدم ثبوت رؤية هلال شهر ذي الحجة

صور تؤكد عدم ثبوت رؤية هلال شهر ذي الحجة

صور تؤكد عدم ثبوت رؤية هلال شهر ذي الحجة
هسبريس من الرباط
الخميس 01 غشت 2019 - 23:43

أكدت جمعية "المبادرة المغربية للعلوم والفكر" أن التقديرات العلمية والحسابات الدقيقة التي قامت بها أتت متوافقة مع قرار وتحري وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في كون الاثنين 12 غشت 2019 سيكون هو يوم عيد الاضحى.

وأظهرت صور التقطتها الجمعية بالملموس عدم ثبوت رؤية الهلال بعدة مدن مغربية، من الناظور حتى العيون، حيث كان الجو الغائم في بعض المناطق. كما لم تثبت رؤيته بمناطق أخرى رغم صفاء الجو.

والجديد هذه السنة، حسب الجمعية، هو الاختلاف الأول حول موعد عيد الأضحى بين سلطنة عمان والسعودية منذ عام 1429 هـ/ 2008م، حيث "إن اعتماد السلطنة على 25 فرقة ميدانية وكذا الذكاء الصناعي جعلها تتخذ قرارا بعدم ثبوت رؤية الهلال، أما السعودية فكانت النتيجة كما العادة بين تمير وسدير المعروفين لدى الفلكيين بشهود الوهم والمستحيل، رغم أن مرصد القصيم أعلن عدم ثبوت رؤية الهلال".

واعتمادا على دراسة قامت بها الجمعية لنسبة الرؤية المستحيلة بالمغرب في تحديد بداية ذي الحجة خلال الفترة 1370 هـ و1435 هـ، أي 65 سنة، فقد كانت النتيجة هي صفر في المائة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (4)

1 - saad الجمعة 02 غشت 2019 - 00:02
سلطنة والمغرب هما البلدان الأكثر مراقبة الهلال، والكلام ليس كلامي ولكنه كلام خبير فلكي حاورته الجزيرة . اما عن السعودية فاخطات أكثر من مرة .
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6
2 - khadija الجمعة 02 غشت 2019 - 00:11
السلام وعليكم ورحمة الله وبركاته اللهم أدخل علينا هاذه الأيام بالهداية والرزق والأمن والأمان. ولاكن عرفات واحدة وهي يوم السبت إن شاء الله
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8
3 - الحسين الجمعة 02 غشت 2019 - 00:18
عيد سعيد مسبقاً و كل عام و انتم بالف خير
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10
4 - lahcen الجمعة 02 غشت 2019 - 00:23
نعم ولكن في الغد يظهر هلال عمره يومان هل من حل لهده المعضلة ؟أم ان المغرب لايهتم وخاصة ان العالم كله يحتفل الا المغرب والله اعلم
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-6
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