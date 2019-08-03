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توقعات مديرية الأرصاد الجوية لطقس اليوم السبت

توقعات مديرية الأرصاد الجوية لطقس اليوم السبت
هسبريس - و.م.ع
السبت 03 غشت 2019 - 06:05

تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، اليوم السبت، أن يظل الطقس حارا بالجنوب الشرقي وشرق المملكة، ونسبيا حارا بالسهول الداخلية، مع تشكل بعض الكتل الضبابية المحلية في بعض المناطق قرب السواحل.

كما سيلاحظ تشكل سحب منخفضة كثيفة نوعا ما خلال الليل والصباح مصحوبة بكتل ضبابية أو بأمطار جد خفيفة محليا بالسواحل ما بين أكادير وطرفاية.

وخلال الظهيرة، ستتمركز سحب غير مستقرة مع قطرات مطرية وعاصفية في بعض المناطق الشرقية، وفوق مرتفعات الأطلس المتوسط والكبير، والريف وشرق الواجهة المتوسطية ، فيما ستكون الأجواء مستقرة مع سماء قليلة السحب إلى صافية بباقي ربوع المملكة، مع احتمال هبوب زوابع رملية محلية بجنوب المملكة وبالجنوب الشرقي.

وستكون الرياح معتدلة إلى قوية نوعا ما، وستهب من القطاع الشمالي بالأقاليم الجنوبية، ومعتدلة القوة جنوبية غربية بالجنوب الشرقي، وضعيفة إلى معتدلة شمالية إلى غربية في باقي المناطق.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 17 و22 درجة بشمال ووسط المملكة، وأيضا بالأقاليم الجنوبية، وما بين 23 و28 درجة بالجنوب الشرقي والمنطقة الشرقية وأقصى الجنوب.

أما درجات الحرارة العليا، فستتأرجح ما بين 24 و 30 درجة جوار السواحل وبالمرتفعات، وما بين 30 و35 درجة بسهول المحيط الأطلسي وسوس وبشمال الأقاليم الجنوبية، وستكون ما بين 34 و 38 درجة بالريف، والشمال الشرقي والسايس والسهول الداخلية وهضاب الفوسفاط وبداخل الأقاليم الجنوبية، وستكون ما بين 38 و45 درجة بالجنوب الشرقي وجنوب شرق المملكة.

وسيكون البحر هادئا بالواجهة المتوسطية ، وهادئا إلى قليل الهيجان بالبوغاز، وقليل الهيجان ما بين طنجة والمهدية ، وقليل الهيجان إلى هائج ما بين المهدية وبوجدور، وهائجا بباقي المناطق.

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