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الرئيسية | جهات | وزارة الداخلية تجري انتقالات واسعة في البيضاء

وزارة الداخلية تجري انتقالات واسعة في البيضاء

وزارة الداخلية تجري انتقالات واسعة في البيضاء
هسبريس - عبد الإله شبل
السبت 03 غشت 2019 - 12:15

أطلقت وزارة الداخلية حركة انتقالات واسعة في صفوف رجال السلطة من كتاب عامين وباشوات وقواد، على مستوى مختلف العمالات والأقاليم، وذلك لتجديد الدماء في صفوف عناصرها.

وشهدت ولاية الدار البيضاء سطات حركة واسعة من الانتقالات على مستوى الكتاب العامين والباشوات والقواد، حيث جرى تنقيل الكاتب العام لعمالة سيدي البرنوصي، والكاتب العام لعمالة عين السبع الحي المحمدي، والكاتب العام لمولاي رشيد، إلى جانب رئيس قسم الشؤون الداخلية بعين السبع.

كما شملت الحركة، وفق مصادر هسبريس، عمالة شيشاوة بجهة مراكش آسفي، التي انتقل كاتبها العام صوب مدينة الجديدة بعدما خلفه الكاتب العام للبرنوصي، فيما حل باشا باشوية أمزميز على رأس الكتابة العامة لإقليم آسفي، بينما جرى تنقيل الكاتب العام للحوز إلى عمالة إقليم خريبكة.

وعملت وزارة الداخلية على تعيين إطار من الإدارة المركزية رئيسا لقسم الشؤون العامة على مستوى ولاية جهة مراكش آسفي، وذلك بالنظر إلى الحالة الصحية التي يمر منها سلفه.

وأعلنت الوزارة، في بلاغ لها، أن الحركة شملت 895 رجل سلطة يمثلون حوالي 20 في المائة من مجموع أفراد هذه الهيئة العاملين بالإدارة الترابية، مشيرة إلى أن هذه الحركة كانت فرصة لإغناء الإدارة الترابية بالأطر الجديدة المتخرجة من المعهد الملكي للإدارة الترابية البالغ عددها 117 خريجا وخريجة.

وأكدت الوزارة أن الحركة "مثلت فرصة من أجل تنزيل التعليمات الملكية السامية الداعية إلى تدشين مسار الانتقال المتدرج، من نموذج للوظيفة العمومية قائم على تدبير المسارات، إلى نموذج جديد مبني على تدبير الكفاءات".

وأشارت إلى أن هذه الحركة أسست لتجربة فريدة من نوعها في منظومة الوظيفة العمومية "تتمثل في تنزيل نظام جديد ومتكامل لتقييم نجاعة أداء رجل السلطة من خلال وضع مسطرة للتقييم الشامل بـ 360 درجة، قوامها تقييم المردودية بمقاربة أكثر موضوعية، تجعل من المواطن محورا في تقييم الأداء".

وبحسب المصدر نفسه، فإن زيارات ميدانية تتم إلى مقر عمل رجل السلطة تقوم بها لجان عهد إليها بإجراء مقابلات شفوية مع ممثلي مختلف الفاعلين الذين لهم صلة بمحيطه المهني، من رؤساء تسلسليين ومرؤوسين ومسؤولين محليين على المصالح الأمنية والخارجية، بل وتمتد إلى شرائح واسعة من المواطنين، من مرتفقين وفاعلين جمعوين واقتصاديين ومنتخبين.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (6)

1 - مواطنة 1 السبت 03 غشت 2019 - 12:28
، وذلك لتجديد الدماء في صفوف عناصرها.
هذا ليس تجديدا بل تزكية للوضع القديم ، سياسة التنقيل لا تغير في الوضع شيئا ، فينما تحماض نبدلو البلايص باش نسكتو البشر ....
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5
2 - سلام الصويري السبت 03 غشت 2019 - 12:37
منذ عشرات السنين ونفس الأسطوانة تردد في كل مناسبة منا دخ دماء جديدة وأطر كفأة ووو لكن الواقع لم يتغير لان هذه الوزارة تبقى فوق الجميع لا تخضع لاية حكومة لها ثقافة المخزن المتجدرة أطرها يعتبرون انفسهم فوق الجميع ليسوا كغيرهم من موظفي الادارات الاخرى طبقا لقاعدة اللي قالها واللي دارها المخزن هي اللي كاينة اسلوب عملها يتعارض مع أساليب الدول الحديثة وقواعد الديمقراطية بحيث تبقى الذراع القوي للدولة العميقة وسلطة التحكم تطبق سياستها بعيدا عن اَي ضوابط الديمقراطية وهي أساسا تخدم جهة واحدة ووحيدة ما كاين لا برلمان ولا حكومة ولا منتخبين ولا رؤساء الجهات والأقاليم والجماعات الذين تبقى لهم صفة بروطوكولية ومرافقين لا غير !!
المخزن يبقى هو المخزن كما كان عليه الحال في القرن الماضي وما غير ذلك سوى كلام فارغ
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6
3 - bimo السبت 03 غشت 2019 - 12:37
لعبة تبادل الكراسي دون أية نتيجة تذكر .... دائما أجد نفسي أتساءل حول فائدة وظيفة القائد وطبعا الباشا .... أناس يتقاضون أجورا سمينة وتعويضات خيالية دون أن يقدموا اية فائدة للبلد ، اللهم انتشار البناء العشوائي والباعة المتجولين ..... أما شهادة السكنى وعقود الازدياد وغيرها من الشواهد ....... فالمجالس المنتخبة من بلديات وجماعات حضرية وقروية هي التي يجب أن تتكلف .
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8
4 - صادق المراكشي السبت 03 غشت 2019 - 12:46
والله ان المغرب . ليسير في الطريق الصحيح .فاللهم .احفظ امير المومنين. واصلح ولاة أمرنا .امييين
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-2
5 - karim السبت 03 غشت 2019 - 12:46
من الصعب اسناد مهمة البحث في ملفات رجال السلطة بغرض الترقية الى لجان تنتقل الى مقرات عملهم لتقصي'اخبارهم لدى الفعاليات المدنية والامنية...كما جاء في المقال...وكرجل سلطة سابق قضى 35 سنة من الممارسة اظن ان الوزاره ملزمة بالتقرب من رجال السلطة والاطلاع على مشاكلهم المهنية والعاءلية..ومعالجتها ماديا اولا اسوة بزملاءهم القضاة ومرافقتهم مهنيا خاصة رجال السلطة الجدد لانه شتان بين النظري والواقعي في عمل رجال السلطة وحل مشاكل اطفالهم المتمدرسين ونساءهم الموظفات ..وانداك يحق للوزارة مساءلتهم ومحاسبتهم..اما ان يتم اشراك فعاليات اخرى في'تكوين فكره عن رجل السلطة فهدا خطأ كبير فالوزارة تتوقر على اليات كثيرة للبحث والتقصي كالمفتشية العامة والمصلح الامنية الموازية..اما المواكن فمهما كانت تصحيات رجال السلطة فلن يقر بها ابدا..
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0
6 - مصلح السبت 03 غشت 2019 - 12:52
لماذا لا نقتدي باقي الوزارات بالنهج المتبع من طرف وزارة الداخلية في كل المجالات .انها تقدم النموذج الانثل
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