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الرئيسية | جهات | الدكالي يفتح تحقيقا في وفاة حامل بالقصر الكبير

الدكالي يفتح تحقيقا في وفاة حامل بالقصر الكبير

الدكالي يفتح تحقيقا في وفاة حامل بالقصر الكبير
هسبريس من الرباط
الجمعة 02 غشت 2019 - 17:15

أمر وزير الصحة، أنس الدكالي، بفتح تحقيق في ظروف وملابسات وفاة امرأة حامل بمصحة خاصة بالقصر الكبير.

وقالت وزارة الصحة إن "امرأة حاملا توفيت بعد خضوعها لعملية قيصرية بمصحة خاصة بمدينة القصر الكبير وتعرضها لنزيف حاد".

وذكر بلاغ لوزارة الصحة، توصلت هسبريس بنسخة منه، أن وزير الصحة وجه تعليماته من أجل فتح تحقيق حول ظروف وملابسات هذه الوفاة، وتحديد المسؤوليات في حالة تأكد وجود خطأ أو إهمال في التكفل بالمرحومة.

وزارة الصحة أكدت أنها "ستتخذ كل ما يلزم من إجراءات وفق ما سيؤول إليه التحقيق بخصوص هذه النازلة".

وكان عدد من المواطنين بالقصر الكبير تظاهروا، الثلاثاء، أمام مقر مصحة خاصة بالقصر الكبير، احتجاجا على وفاة سيدة حامل تبلغ من العمر 29 سنة داخل المصحة ذاتها.

واتهم المحتجون، وفق مصادر محلية، المصحة الخاصة بـ"الوقوف وراء وفاة السيدة الحامل"، وطالبوا وزارة الصحة بضرورة تحمل مسؤوليتها في الواقعة الأليمة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - مواطن غيور الجمعة 02 غشت 2019 - 17:25
تنفيذا لتعليمات جلالة الملك محمد السادس نصره الله و أيده، في خطابه السامي الاخير بمناسبة عيد العرش المجيد، فإني انبهكم ايها الوزير الدمالي ان خريجي المدرسة الوطنية للإدارة بالرباط، يعانون من الاقصاء والتهميش في ادارتكم في جميع الجهات و الاقاليم. و عليه فانني ادعوكم لاعادة النظر في هذه الكفاءات الوطنية و الحد من الزبونية و المحسوبية و الريع.
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2 - ناجي الجمعة 02 غشت 2019 - 17:31
الكل بات يعرف ان اغلب المصحات تتاجر بالنساء الحوامل وذلك بإخضاعهن لعمليات قيصرية هن في غنى عنها...جزارون بملابس اطباء همهم الوحيد هو الربح والربح فقط.....
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3 - zougou الجمعة 02 غشت 2019 - 17:34
الجواب
يُرجى من الوزير ان لا يكلف نفسه عناء الذهاب الى القصر الكبير ليعرف الحقيقة بل يذهب الى مستشفى الولادات بالعاصمة ليرى بأم عينه معانات الحاملات والطاقم الطبي معاً.

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