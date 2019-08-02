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كُتّاب وآراء
الدكالي يفتح تحقيقا في وفاة حامل بالقصر الكبير
أمر وزير الصحة، أنس الدكالي، بفتح تحقيق في ظروف وملابسات وفاة امرأة حامل بمصحة خاصة بالقصر الكبير.
وقالت وزارة الصحة إن "امرأة حاملا توفيت بعد خضوعها لعملية قيصرية بمصحة خاصة بمدينة القصر الكبير وتعرضها لنزيف حاد".
وذكر بلاغ لوزارة الصحة، توصلت هسبريس بنسخة منه، أن وزير الصحة وجه تعليماته من أجل فتح تحقيق حول ظروف وملابسات هذه الوفاة، وتحديد المسؤوليات في حالة تأكد وجود خطأ أو إهمال في التكفل بالمرحومة.
وزارة الصحة أكدت أنها "ستتخذ كل ما يلزم من إجراءات وفق ما سيؤول إليه التحقيق بخصوص هذه النازلة".
وكان عدد من المواطنين بالقصر الكبير تظاهروا، الثلاثاء، أمام مقر مصحة خاصة بالقصر الكبير، احتجاجا على وفاة سيدة حامل تبلغ من العمر 29 سنة داخل المصحة ذاتها.
واتهم المحتجون، وفق مصادر محلية، المصحة الخاصة بـ"الوقوف وراء وفاة السيدة الحامل"، وطالبوا وزارة الصحة بضرورة تحمل مسؤوليتها في الواقعة الأليمة.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (3)
يُرجى من الوزير ان لا يكلف نفسه عناء الذهاب الى القصر الكبير ليعرف الحقيقة بل يذهب الى مستشفى الولادات بالعاصمة ليرى بأم عينه معانات الحاملات والطاقم الطبي معاً.
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