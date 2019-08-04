الإجهاز على غابات إقليم الحوز يثير قلق الساكنة

إبراهيم مغراوي

مع اقتراب عيد الأضحى تنشط عصابات الإجهاز على أشجار غابات بإقليم الحوز، من أجل استعمالها في إنتاج مادة الفحم الخشبي، التي تعرف إقبالا كبيرا من طرف المغاربة بهذه المناسبة الدينية.

وأفاد نشطاء من حماة البيئة، طلبوا من هسبريس، عدم كشف هويتهم، أن غابة بمنطقة "تبضرت" قرب "تيردامانار" ضواحي تحناوت إقليم الحوز تعرضت لكارثة بيئية، على أيدي مجهولين ألفوا القيام بهذا الفعل الاجرامي، بعدما عمدوا إلى قطع مجموعة من أشجار البلوط الأخضر والمسطاكا.

وقطعت هذه العصابة مجموعة من الأشجار، ونزعت لحاف الأغصان استعدادا لحرقها بمكان معد لذلك، من أجل صنع الفحم الخشبي.

ويستغل أفراد هذه العصابة الدواب كالبغال والحمير، لنقل ما يقطعون من الأشجار إلى سفح الجبل.

وناشد النشطاء أنفسهم الجهات المعنية من أجل التدخل لوضع حد لهذه المجزرة البيئية، والضرب بقوة على أيدي المجرمين الذين ألفوا القيام بهذا الفعل الذي تجرمه القوانين.

وللوقوف على الإجراء الذي تقوم به المديرية الإقليمية والجهوية للمياه والغابات بهذا الخصوص، ربطت هسبريس الاتصال بالمديرية الجهوية، التي أوضح مديرها أن الغابة تتعرض كل سنة لهذا الاعتداء من أطراف تنتمي إلى المنطقة نفسها.

وزاد قائلا: "كوننا لجنة للبحث في الاعتداء الأخير، وتمكن أفرادها من الوصول إلى مؤشرات تقربنا من معرفة الفاعلين، ونحن بصدد اتخاذ الإجراءات القانونية ذات الصلة بحوادث الاعتداء على الغابات".

وأورد هذا المسؤول: "تقوم لجننا بالبحث والتقصي، في كل اعتداء على الغابة بإقليم الحوز، لتحديد المشتبه فيهم، وتحال ملفاتهم على القضاء، الذي يصدر أحكاما يعترضها مشكل التنفيذ، لأن رجال الدرك لا يعثرون للفاعلين على مسكن أو عنوان استقرارهم".