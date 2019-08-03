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كُتّاب وآراء
تجار خنيفرة يؤكدون ضرورة تحرير المِلك العمومي
دعا تجار وساكنة زنقة وهران بمدينة خنيفرة السلطات إلى التدخل والحد من الفوضى العارمة في احتلال الملك العمومي من طرف بعض أصحاب المحلات التجارية؛ وهو ما يسبب في عرقلة حركة المرور.
وفي هذا السياق عدّد التجار، في شكاية وجهوها إلى قائد المقاطعة الحضرية الثانية، "متاعب احتلال الملك العمومي؛ منها صعوبة تنقل سيارات الإسعاف والإطفاء في حالة وقوع ضحايا أو نشوب حرائق. وقد سبق أن شب حريق بأحد المنازل وأمام هذا التجاوز الملحوظ، وجدت سيارة الإطفاء وكذا الإسعاف صعوبة في التدخل لإخماد الحريق، وتقديم الإسعافات الأولية للمصابين".
وطالب التجار في الشكاية ذاتها، التي توصلت هسبريس بنسخة منها، بـ"التدخل لدى مصالح العمالة، وكذا المصالح الخارجية، قصد تأهيل البنية التحتية لزنقة وهران العتيقة، كما هو معمول به في باقي مدن المملكة"، إضافة إلى مطالبتها بـ"إنشاء مركز للأمن على مشارف الزنقة، بالإضافة إلى دوريات يومية من الشرطة الإدارية لتنظيم الملك العمومي".