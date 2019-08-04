الزاكي تقيّم تجربة تطبيق اللامركزية في المغرب

هسبريس من الرباط

خلص تقييم حول تجربة تطبيق اللامركزية في المغرب إلى أن الجماعات الترابية تفتقر إلى السبل المالية والتقنية لتنفيذ المهام التي أُنيطت بها بعد دستور 2011، كما أنها ما زالت خاضعة للسلطات المركزية في مختلف قراراتها.

وجاء في التقييم أن "تحقيق اللامركزية بشكل فعال رهين بمنح السلطات المحلية حريات إدارية أكبر"، إضافة إلى ضرورة أن تكون الإصلاحات المعنية باللامركزية مرتبطةً بشكل وثيق بترتيبات ضريبية أكثر فاعلية لصالح الجماعات الترابية لكي تطور مواردها الخاصة.

التقييم الصادر عن مشروع مُبادرة الإصلاح العربي، وهي مؤسسة بحثية يوجد مقرها في باريس، شمل كلا من المغرب وتونس والعراق، وهدفه استخلاص الدروس المستفادة لصالح الدول الأخرى التي بدأت الخروج من النزاعات.

وقد أشرفت على التقييم الخاص بموضوع اللامركزية في المغرب لمياء الزاكي، وهي باحثة تعمل مستشارةً مستقلةً في قضايا الحكامة واللامركزية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وذكر التقرير أن دستور 2011 ينص على أن "التنظيم الترابي للمملكة تنظيم لا مركزي"، كما يكفل أيضاً مبدأي التدبير الحر للجماعات المحلية والتفريع، إضافة إلى حديثه عن مشروع "الجهوية المتقدمة" الهادف إلى جعل الجهات والجماعات مستويات أساسية في الحكومات المحلية بالمغرب، ومن أجل تنفيذ ذلك صدرت سنة 2015 ثلاثة قوانين أساسية لتحديد وتفعيل هذه المقتضيات.

وأشارت الباحثة لمياء الزاكي إلى أنه "مع دخول عام 2011 أصبحت الجماعات الترابية بالمغرب مكلفة أيضاً بجُملة عريضة من المهام المتصلة بإعداد وإدارة خدمات أساسية، من قبيل توزيع الكهرباء، والمياه والصرف الصحي، والطرق، والنقل الجماعي بالمدن، وإنارة الشوارع، وإدارة القمامة الصلبة، والتطهير والنظافة، وصيانة الأماكن العامة والحدائق، وإدارة المرور وساحات الانتظار، والأسواق البلدية، ومحطات الحافلات".

وقالت الباحثة إن الدراسات أظهرت أن "البلديات تفتقر إلى السبل المالية والتقنية لتنفيذ مهامها، كما أنها ظلت خاضعة لسيطرة السلطات المركزية واللامحورية"، وأوردت أن هناك دراسات أخرى أشارت إلى آثار هذه الإصلاحات على الأحداث المحلية المهمة وعلى الحراكات الاحتجاجية.

وترى الزاكي أن "تطور حراك الريف سنة 2016، الذي ركز على مطالب التنمية المحلية والجهوية، يُظهر أن قضية السياسات المحلية واللامركزية تبقى في قلب الأجندة السياسية في مرحلة ما بعد الربيع العربي".

وتؤكد الباحثة أن "المقتضيات التي جلبها الدستور والقوانين الأساسية لتشجيع الديمقراطية المحلية وضمان المزيد من الحكم الذاتي للحكومات المحلية يُحيط بها عدم يقين في إنفاذ هذه النظم القانونية على الأرض".

وزادت قائلةً: "بالإضافة إلى عدم توفر الموارد المالية الكافية، وفي غياب إطار عمل واضح ونصوص تنفيذية، تبقى التغييرات القانونية نظرية إلى حد بعيد، رغم صدور نحو 40 قراراً وتعميماً من قِبل المديرية العامة للجماعات المحلية بوزارة الداخلية من أجل تفعيل الإصلاحات".

وفي رأي الزاكي، فإن الإصلاحات الدستورية، من قبيل القانون التنظيمي الخاص بالجماعات الترابية والمبادئ الدستورية مثل الجهوية المتقدمة التي يجب أن تؤدي إلى تعريف هيكلي لتوازن السلطات بين المستويات المركزية والمحلية لصناعة القرار، لم تغير بشكل جذري من اختصاصات وقدرات الجماعات الترابية.

كما أكدت أن التغيرات القائمة في هذا الصدد لا تصب بالضبط في صالح الحكم الذاتي على المستوى المحلي، وتشير إلى أن "التحدي القائم في هذه المرحلة ما زال هو التنفيذ الفعلي للإصلاحات المتصلة بالجهات والجماعات".

ويشير التقرير إلى "إن القانون التنظيمي الخاص بالجماعات لم يتناول مسألة نقص الموارد المالية الخاصة بالبلديات"، وجاء فيه أيضاً أن "تطور الإصلاحات اللامركزية وثيق الارتباط بهذا التحدي الرئيسي، وبتعريف الترتيبات المالية الأكثر فعالية لصالح البلديات بالمناطق الحضرية، وهي المصالح العامة التي تحتاج إلى تطوير الموارد الخاصة بها".

ويؤكد تقييم المركز البحثي أن "تعريف وتحديد الموارد الخاصة بتمويل تطوير الترتيبات القائمة بين البلديات يعتبر تحدياً رئيسياً آخر على مسار الوصول إلى اللامركزية الفعالة في المغرب".