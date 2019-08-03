نظام التدبير المعلوماتي يصل إلى دوائر شرطة أكادير‬

رشيد بيجيكن من أكادير

شرعت دوائر الشرطة التابعة لولاية أمن أكادير، اليوم السبت، في استخدام النظام المعلوماتي لتدبير دوائر الشرطة المعروف اختصارا بــ"GESTARR"؛ وهو عبارة عن منظومة معلوماتية تؤمن الربط المعلوماتي بين مختلف دوائر الشرطة من جهة، وبين المصالح المركزية للأمن العمومي من جهة ثانية.

وتأتي هذه الخطوة تنفيذا لتعليمات المدير العام للأمن الوطني القاضية بتأهيل وتطوير دوائر الشرطة، باعتبارها البنيات الشرطية الأكثر قربا من المواطن.

وأورد مصدر أمني أن النظام المعلوماتي الجديد "سيساهم في تحسين الخدمات الأمنية المقدمة للمواطنين؛ لأنه سيتيح مركزة وتتبع شكايات المرتفقين بشكل معلوماتي، والتسريع بإنجاز الوثائق الإدارية (شواهد الإقامة والضياع وغيرها). كما سيسمح للمصالح الأمنية بالتوفر على أداة إحصائية فعالة لرسم خريطة دقيقة لمختلف الظواهر الإجرامية على الصعيد الوطني، وبالتالي وضع مخططات عمل شرطية فعالة لتدعيم الشعور بالأمن لدى المواطن".

وأوضح المصدر ذاته أن الشروع في العمل بهذا النظام المعلوماتي "سيكون ابتداءً من يومه السبت ثالث غشت الجاري، وسيشمل جميع دوائر الشرطة بمدينة أكادير، كمحطة تكميلية للمشروع المهيكل الذي أطلقته المديرية العامة للأمن الوطني في السنوات الثلاث الأخيرة، والذي استهدف العديد من المدن المغربية كالدار البيضاء ومكناس والرباط وطنجة وغيرها".

واستطرد المصدر الأمني بأن هذا المشروع يأتي تنزيلا للتوجيهات الملكية القاضية بتطوير وتأهيل الإدارة العمومية والمرفق العام الشرطي، وأنه "عبارة عن نظام متكامل تمت بلورته من طرف الكفاءات المهنية والخبرات التقنية المنتسبة للأمن الوطني، بغرض مسايرة التطور العلمي الحاصل في مجال التدبير الإداري، وضمان تحسين وتجويد الخدمات الأمنية المقدمة للمواطنين في مجال الأمن".