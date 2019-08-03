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كُتّاب وآراء
نظام التدبير المعلوماتي يصل إلى دوائر شرطة أكادير
شرعت دوائر الشرطة التابعة لولاية أمن أكادير، اليوم السبت، في استخدام النظام المعلوماتي لتدبير دوائر الشرطة المعروف اختصارا بــ"GESTARR"؛ وهو عبارة عن منظومة معلوماتية تؤمن الربط المعلوماتي بين مختلف دوائر الشرطة من جهة، وبين المصالح المركزية للأمن العمومي من جهة ثانية.
وتأتي هذه الخطوة تنفيذا لتعليمات المدير العام للأمن الوطني القاضية بتأهيل وتطوير دوائر الشرطة، باعتبارها البنيات الشرطية الأكثر قربا من المواطن.
وأورد مصدر أمني أن النظام المعلوماتي الجديد "سيساهم في تحسين الخدمات الأمنية المقدمة للمواطنين؛ لأنه سيتيح مركزة وتتبع شكايات المرتفقين بشكل معلوماتي، والتسريع بإنجاز الوثائق الإدارية (شواهد الإقامة والضياع وغيرها). كما سيسمح للمصالح الأمنية بالتوفر على أداة إحصائية فعالة لرسم خريطة دقيقة لمختلف الظواهر الإجرامية على الصعيد الوطني، وبالتالي وضع مخططات عمل شرطية فعالة لتدعيم الشعور بالأمن لدى المواطن".
وأوضح المصدر ذاته أن الشروع في العمل بهذا النظام المعلوماتي "سيكون ابتداءً من يومه السبت ثالث غشت الجاري، وسيشمل جميع دوائر الشرطة بمدينة أكادير، كمحطة تكميلية للمشروع المهيكل الذي أطلقته المديرية العامة للأمن الوطني في السنوات الثلاث الأخيرة، والذي استهدف العديد من المدن المغربية كالدار البيضاء ومكناس والرباط وطنجة وغيرها".
واستطرد المصدر الأمني بأن هذا المشروع يأتي تنزيلا للتوجيهات الملكية القاضية بتطوير وتأهيل الإدارة العمومية والمرفق العام الشرطي، وأنه "عبارة عن نظام متكامل تمت بلورته من طرف الكفاءات المهنية والخبرات التقنية المنتسبة للأمن الوطني، بغرض مسايرة التطور العلمي الحاصل في مجال التدبير الإداري، وضمان تحسين وتجويد الخدمات الأمنية المقدمة للمواطنين في مجال الأمن".
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (2)
كيف لمجند ان أن يقضي سنة من التجميد و اسي البوليسي غير 9 اشهر
هنا في فرنسا الآدب ثم الآدب و هناك فعلا حنكة
كفانا قمعا من فضلكم كفانا استعبادا
الشرطة أصبحت أكثر من المواطنين
هنا في باريس رغم أنني مجرد زائر لم آرى و لو شرطي مرور واحد مند 10 أيام
كذلك الجهاز العسكري الذي لا يقصي خريجي معاهد تكوين الضباط.
في حين ان وزارات الدولة تهمش الكفاءات خاصة خريجي المدرسة الوطنية للإدارة بالرباط، و عددهم قليل جدا فيتم تهميشهم و اقصاءهم لإرضاء الأحزاب السياسية.
يجب جرد و معرفة عدد خريجي المدرسة الوطنية للإدارة بالرباط في كافة الوزارات و اعادة ادماجهم في العمل الاداري طبقا لتعليمات صاحب الجلالة في الخطاب الاخير و الذي اكد على ضرورة استحضار مبدأ الكفاءة لتدبير المرافق العمومية