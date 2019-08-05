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الرئيسية | جهات | الفوضى تدفع تجارا ببني ملال إلى إطفاء الأضواء

الفوضى تدفع تجارا ببني ملال إلى إطفاء الأضواء

الفوضى تدفع تجارا ببني ملال إلى إطفاء الأضواء
حميد رزقي من بني ملال
الاثنين 05 غشت 2019 - 12:41

أطفأ تجار بني ملال، يوم أمس الأحد، الأضواء على محلاتهم التجارية لمدة تجاوزت الخمس دقائق، احتجاجا على ما اعتبر على أنه "تلاعب للمسؤولين بمصير التجار" وتعبيرا على الغضب والاحتقان والفوضى العارمة التي يعرفها القطاع، حسب ما أوردته الحمد لالة شريفة، رئيسة جمعية الأمل الجديد لتجار بني ملال.

وتسبب هذا الشكل الاحتجاجي الذي كان بأكبر وأقدم قيسارية لبيع الملابس ببني ملال، على الرغم من قصر مدته، في إثارة انتباه المارة والزوار، حيث تعالت أصوات بالشارع ومن أمام المحلات، وعمّ نوع من الغضب لدى مرتادي المكان، خوفا من أن تتطور الأحداث إلى ما لا تحمد عقباه.

وذكرت رئيسة جمعية الأمل الجديد لتجار بني ملال أن هذا الشكل سوف يتكرر يوميا مع إمكانية تمديد مدته، تنديدا للتجار بأسلوب التسويف والمماطلة التي تنهجه السلطات المحلية ببني ملال تجاه هذا المطلب .

وأوضحت الحمد لالة شريفة أن التجار المنضوين تحت لواء جمعية الأمل قرروا مواصلة الاحتجاج، من خلال تنفيذ مسيرة احتجاجية بعد صلاة العشاء واعتصام إلى حين تدخل السلطات المحلية لإنهاء هذه المحنة الناتجة عن منافسة غير شريفة.

وذكرت المسؤولة الجمعوية ذاتها، في اتصال بهسبريس، أن قرار التصعيد جاء "بعد انتظار دام حوالي شهرين تقريبا، وبعدما اتضح أن أسلوب الحوار لم يعط أكله، حيث تبين أن السلطات أضحت غير قادرة على تنزيل مخرجات الحوارات السابقة، بل غير معنية بتفعيل القانون وضمان العيش الكريم لهذه الفئة التي تتجرع يوميا مرارة هذا الوضع غير السوي".

يشار إلى أن التجار المنضوين في صفوف الجمعية ذاتها كانوا قد نظموا مسيرة بقلب المدينة انتهت باعتصام للأسباب السابقة ذاتها، احتجاجا على ما وُصف على أنه "فشل للسلطات في تدبير ملف الفراشة"، حسب ما أوردته رئيسة الجمعية ذاتها لهسبريس.

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