هذه توقعات "الأرصاد الجوية" لطقس اليوم الثلاثاء

هسبريس - و.م.ع

تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، اليوم الثلاثاء، أن يظل الطقس حارا بالجنوب الشرقي للمملكة، ونسبيا حارا بجنوب البلاد والمنطقة الشرقية وبالسهول الداخلية.

وسيلاحظ، خلال الصباح والليل، تشكل سحب منخفضة كثيفة نوعا ما مصحوبة بكثل ضبابية فوق سواحل وسهول المحيط الأطلسي، مع نزول أمطار جد خفيفة أحيانا فوق بعض السواحل الوسطى.

وستظهر بعض السحب الغير المستقرة والتي ستكون محملة بقطرات مطرية أحيانا رعدية فوق مرتفعات الأطلس والمنطقة الشرقية.

عدا ذلك، ستكون الأجواء مستقرة مع سماء قليلة السحب إلى صافية بباقي ربوع المملكة. فضلا عن هبوب زوابع رملية محلية بالأقاليم الجنوبية للمملكة وبالجنوب الشرقي.

وستكون الرياح معتدلة إلى قوية نوعا ما، من القطاع الجنوبي بالجنوب الشرقي للمملكة، وبالمنطقة الشرقية، وستهب ضعيفة إلى معتدلة وشمالية إلى أحيانا غربية بباقي مناطق المملكة.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 17 و22 درجة بالمرتفعات وسواحل وسهول المحيط الأطلسي، وكذا بغرب الأقاليم الجنوبية، وستكون ما بين 22 و27 درجة بالواجهة المتوسطية وبالمنطقة الشرقية والسايس والسهول المتواجدة غرب الأطلس ومنطقة سوس والسفوح الجنوبية الشرقية. وستكون ما بين 27 و32 درجة بالجنوب الشرقي وبشرق الأقاليم الجنوبية للمملكة.

أما درجات الحرارة العليا فستتأرجح ما بين 20 و30 درجة بمرتفعات الأطلس وجوار سواحل المحيط الأطلسي، وما بين 30 و35 درجة بالساحل المتوسطي وبمنطقة طنجة والريف وسهول المحيط الأطلسي والشمال الغربي للأقاليم الجنوبية، وما بين 35 و40 درجة بالمنطقة الشرقية، والسايس والسهول الداخلية، سوس والسفوح الجنوبية الشرقية وغرب الأقاليم الجنوبية، وستكون ما بين 40 و45 درجة بالجنوب الشرقي وبشرق الأقاليم الجنوبية للمملكة.

وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية، وقليل الهيجان بالبوغاز، وقليل الهيجان ما بين طنجة والمهدية، وقليل الهيجان إلى هائج بباقي المناطق.