أرباب المقاهي والمطاعم يهدّدون بالإغلاق في تطوان

جمال سماحي من تطوان

هدّد الفرع الإقليميّ لـ"الجمعيّة الوطنيّة لأرباب المقاهي والمطاعم بالمغرب" بتطوان، في بيان له، بخوض جميع الأشكال الاحتجاجيّة الّتي يضمنها القانون، بما فيها مراسلة الدّيوان الملكيّ ورئيس الحكومة وجميع الوزارات، والتّصعيد بإغلاق كليّ للمحلّات لمدّة أربع وعشرين ساعة، في حالة امتناع رئيس جماعة تطوان عن حلّ مشاكل المهنيّين، وفتح حوار في موضوع المراجعة الضّريبيّة الّتي فرضت على عدد من المحلّات.

واستغرب أرباب المقاهي والمطاعم بتطوان، في بيانهم، الّذي توصّلت هسبريس بنسخة منه، ما وصفوه بالظّلم المتزايد الّذي أصبح يعانيه هذا القطاع، سواء من لدن الجماعات التّرابيّة أو الدّولة، رغم كونه من القطاعات المهمّة "من حيث المساهمة في خزينة الدّولة، وخزينة الجماعات التّرابيّة، ومن حيث تشغيل اليد العاملة، والمساهمة في الاقتصاد المحليّ والوطنيّ، وتطوير السّياحة الوطنيّة"، حسب نصّ البيان.

واعتبر البيان ذاته أنّ إثقال كاهل أرباب المقاهي والمطاعم بالزّيادات الضّريبيّة المتتالية، رغم كون القطاع نوع من التّجارة الّتي تتعرّض للرّبح والخسارة، وفق مسألة العرض والطّلب على مدار السّنة، صار يهدّد مشاريعهم بالإغلاق، مما ينعكس سلبا على اليد العاملة المهمّة المشغّلة بهذا القطاع، كما جعل الاستثمار فيه "من المغامرات الكبرى غير محمودة العواقب" يضيف البيان، الّذي وصف هذه السّياسة بـ"الجبانة وغير العادلة".

هذا، وتعذّر ربط الاتّصال برئيس جماعة تطوان لأخذ وجهة نظره في مضمون البيان الاستنكاريّ، الّذي وجّهه إليه الفرع الإقليميّ لـ"الجمعيّة الوطنيّة لأرباب المقاهي والمطاعم بالمغرب"، حيث لم يرد على رسالة وردته في الموضوع.