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هذه توقعات الأرصاد الجوية لطقس اليوم الأربعاء

هذه توقعات الأرصاد الجوية لطقس اليوم الأربعاء
هسبريس – و.م.ع
الأربعاء 07 غشت 2019 - 06:05

تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، اليوم الأربعاء، أن يظل الطقس نسبيا حار إلى حار بالجنوب الشرقي، جنوب البلاد، المنطقة الشرقية وبعض السهول الداخلية.

وسيلاحظ تشكل سحب منخفضة كثيفة نوعا ما، خلال الليل والصباح، مصحوبة بكتل ضبابية على سواحل وسهول المحيط الأطلسي. مع نزول أمطار جد خفيفة أحيانا فوق بعض السواحل الوسطى.

وستظهر بعض السحب الغير المستقرة والتي ستكون محملة بقطرات مطرية أحيانا رعدية فوق مرتفعات الأطلس والمنطقة الشرقية ومن المحتمل الجنوب الشرقي والسهول الغربية للأطلس مع نزول أمطار جد خفيفة أحيانا فوق بعض السواحل الوسطى.

وستهب زوابع رملية محلية بالجنوب الشرقي. ورياح معتدلة من القطاع الجنوبي بالجنوب المنطقة الشرقية، وستكون ضعيفة إلى معتدلة وشمالية إلى أحيانا غربية بباقي المناطق الأخرى.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 18 و23 درجة بالمرتفعات، وسواحل وسهول المحيط الأطلسي، والسايس وبغرب الأقاليم الجنوبية، وما بين 23 و28 درجة بالواجهة المتوسطية، والمنطقة الشرقية، والسهول المتواجدة غرب الأطلس، ومنطقة سوس والسفوح الجنوبية الشرقية، وستكون ما بين 28 و32 درجة بالجنوب الشرقي للبلاد وبشرق الأقاليم الجنوبية.

وستتأرجح درجات الحرارة العليا ما بين 25 و31 درجة بمرتفعات الأطلس وجوار سواحل المحيط الأطلسي، ما بين 31 و36 درجة بالساحل المتوسطي، ومنطقة طنجة، والريف، وسهول المحيط الأطلسي والشمال الغربي للأقاليم الجنوبية، وما بين 36 و41 درجة بالمنطقة الشرقية، والسايس، والسهول الداخلية، وسوس، والسفوح الجنوبية الشرقية وغرب الأقاليم الجنوبية، وستكون ما بين 41 و46 درجة بالجنوب الشرقي للبلاد وبشرق الأقاليم الجنوبية.

وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية، وقليل الهيجان بالبوغاز، وقليل الهيجان إلى هائج بباقي المناطق.

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