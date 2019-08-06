مقر جديد لمديرية التعليم يرى النور بسيدي إفني

رشيد بيجيكن من أكادير

أشرف حسن صدقي، عامل إقليم سيدي إفني، الاثنين، على تدشين الشطر الأول للمقر الجديد للمديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي بسيدي إفني؛ وهو المشروع الذي رصد له اعتماد مالي يقدر بـ5,2 ملايين درهم، من تمويل الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين كلميم واد نون، التي فوضت كل مراحل تنزيل المشروع إلى مديرية سيدي إفني.

وأطلع عبد العاطي الأصفر، المدير الإقليمي لوزارة التربية الوطنية بسيدي إفني، المسؤول الترابي والوفد المرافق له على مختلف الفضاءات المخصصة لوحدات ومصالح المديرية الإقليمية السبع؛ وهي مصلحة تدبير الموارد البشرية، مصلحة الشؤون الإدارية والمالية والتجهيز والبناءات والممتلكات، مصلحة التخطيط والخريطة المدرسية، مصلحة الشؤون التربوية، مصلحة تأطير المؤسسات التعليمية والتوجيه، مصلحة الشؤون القانونية والشراكة والتواصل وكذا المركز الإقليمي للامتحانات.

وقال الأصفر، في تصريح لهسبريس، إن "تدشين المقر الجديد للمديرية يأتي في إطار الذكرى العشرين لعيد العرش، حيث ستكون الانطلاقة الفعلية للمقر الجديد للمديرية ابتداء من فاتح شتنبر المقبل، أي بداية الموسم الدراسي المقبل، مما سيوفر فضاء مناسبا لاشتغال أطر المديرية واستقبال المرتفقين".

وأوضح المسؤول التربوي ذاته أن "المقر السابق للمديرية سيتم تحويله، بعد تأهيله، إلى مركز الفرصة الثانية في إطار المشاريع الملتزم بها أمام صاحب الجلالة؛ في حين سيتم استغلال فضاءات ملحقة مدرسة حليمة السعدية للاستجابة لمجموعة من الحاجات التدبيرية ذات البعد التربوي".