24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

07/08/2019
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:0206:4013:3817:1620:2721:51
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل تتوقع انشقاق حزب العدالة والتنمية بعد التصويت على "فرنسة التعليم"؟

  1. الاسم الخفي لمعركة وادي المخازن (5.00)

  2. عد أنت أيضا يا ترامب... فالأرض للهنود! (5.00)

  3. "ذكريات حاج" .. هذه معاني دعاء التلبية والسعي بين الصفا والمروة (5.00)

  4. انهيار "عمارة القنيطرة" يسائل حماية أرواح السكان ومعايير البناء (5.00)

  5. البنك الدولي ينتقد ضعف آثار الاستثمار على نمو اقتصاد المملكة (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | جهات | جماعة تطوان تفتح المجزرة مجانا لذبح الأضاحي

جماعة تطوان تفتح المجزرة مجانا لذبح الأضاحي

جماعة تطوان تفتح المجزرة مجانا لذبح الأضاحي
هسبريس من الرباط
الأربعاء 07 غشت 2019 - 05:20

بمناسبة عيد الأضحى، أعلنت جماعة تطوان، فتح المجزرة الجماعية يومي الـ10 والـ11 من شهر ذي الحجة في وجه المواطنين لذبح أضاحي العيد.

وأوردت الجماعة في إعلان لها، موجه للعموم، أنها مباشرة بعد صلاة عيد الأضحى ستفتح المجزرة في وجه العموم، موضحة أن هذه الخدمة المجانية مقدمة للمواطنين الذين لا يتوفرون على فضاء كاف للقيام بعملية الذبح، أو الذين يرغبون في ذبح أضاحيهم بهذا المرفق.

وأشارت بلدية "الحمامة البيضاء، إلى أنه بإمكان المستفيدين من الخدمة اصطحاب جزار خاص أو الاستعانة بقصابي المجزرة الجماعية.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.