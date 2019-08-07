جماعة تطوان تفتح المجزرة مجانا لذبح الأضاحي

هسبريس من الرباط

بمناسبة عيد الأضحى، أعلنت جماعة تطوان، فتح المجزرة الجماعية يومي الـ10 والـ11 من شهر ذي الحجة في وجه المواطنين لذبح أضاحي العيد.

وأوردت الجماعة في إعلان لها، موجه للعموم، أنها مباشرة بعد صلاة عيد الأضحى ستفتح المجزرة في وجه العموم، موضحة أن هذه الخدمة المجانية مقدمة للمواطنين الذين لا يتوفرون على فضاء كاف للقيام بعملية الذبح، أو الذين يرغبون في ذبح أضاحيهم بهذا المرفق.

وأشارت بلدية "الحمامة البيضاء، إلى أنه بإمكان المستفيدين من الخدمة اصطحاب جزار خاص أو الاستعانة بقصابي المجزرة الجماعية.