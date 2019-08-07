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شبّاك وحيد لطلبات رخص التعمير بالقصر الكبير‎

شبّاك وحيد لطلبات رخص التعمير بالقصر الكبير‎
هسبريس من الرباط
الثلاثاء 06 غشت 2019 - 23:47

أعلنت جماعة القصر الكبير عن الشروع في العمل بالشباك الرقمي الوحيد لتلقي طلبات رخص التعمير والرخص الاقتصادية، والتوقف النهائي عن تلقي ملفات طلبات رخص التعمير من المرتفقين بالصيغة الورقية، والتحول إلى التدبير الرقمي لطلب ودراسة وتسلم هذه الرخص، منذ يوم 22 يوليوز الماضي.

وشددت الجماعة على ضرورة الالتزام بهذه التدابير "في أفق تحقيق الأهداف المبتغاة من رقمنة تدبير رخص التعمير وتيسير ولوج المرتفقين للخدمات الجماعية".

وكانت وزارات الداخلية، وإعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، والاقتصاد والمالية، والفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، والصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي قد أصدرت قرار وزاريا مشتركا يتعلق بإعمال مساطر التدبير اللامادي المتعلقة بإيداع ومعالجة الطلبات واستصدار التراخيص عبر منصة رقمية.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - reda الثلاثاء 06 غشت 2019 - 23:55
خاصنا 100سنة باش نوليو مقادين مع الدول الديموقراطية
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2 - omar الأربعاء 07 غشت 2019 - 00:33
المشكل ليس في الشباك الوحيد لرخص التعمير المشكل هو عدم توفر برنامج يعتمده المهندس المعماري في ارسال الملفات زيادة على دالك اصبحت ملفات رخص البناء متوقفة بمدينة القصر الكبير
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