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تدابير النظافة في عيد الأضحى تستنفر جماعة وزان

تدابير النظافة في عيد الأضحى تستنفر جماعة وزان
هسبريس من الرباط
الأربعاء 07 غشت 2019 - 09:57

أعلنت جماعة وزان، بتعاون مع الشركة المكلفة بالنظافة والتطهير الصلب، وضعها برنامج عمل للحفاظ على نظافة الشوارع والساحات العمومية خلال عيد الأضحى.

ويتضمن برنامج العمل، وفق الجماعة، توزيع 30 ألف كيس بلاستيكي والقيام بحملة تحسيسية وتواصلية مباشرة مع المواطنين أو باستعمال المطويات ومكبرات الصوت طيلة الفترة الممتدة من 8 إلى 11 غشت الجاري لحث المواطنين على الالتزام بالمخطط الموضوع لجمع النفايات.

وأعلنت جماعة وزان تقسيم أحياء المدينة إلى 3 مناطق لتنظيم أشغال جمع النفايات والكنس اليدوي عشية ويوم عيد الأضحى، لتدبير أفضل للموارد البشرية والعتاد والإسراع في تنظيف أزقة وشوارع المدينة.

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