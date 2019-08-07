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"البيجيدي" يرفض تمرير "صفقة النظافة" في المحمدية

"البيجيدي" يرفض تمرير "صفقة النظافة" في المحمدية
هسبريس- عبد الإله شبل
الأربعاء 07 غشت 2019 - 12:17

فشلت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية في إقناع مستشاري الحزب بمدينة المحمدية بالحضور في جلسة التصويت للدورة الاستثنائية المتعلقة بالمصادقة على عقد التدبير المفوض للنظافة وجمع النفايات المنزلية والمشابهة لها بين جماعة المحمدية وشركة "S.O.S"، بعد الفشل في عقد الدورة السابقة.

وبالرغم من إيفاد الأمين العام للحزب، سعد الدين العثماني، البرلماني السابق عن المحمدية مبعوثا له لإقناع مستشاري الحزب بالحضور تفاديا لتأجيل الجلسة مرة أخرى لعدم اكتمال النصاب القانوني، إلا أن المبعوث فشل في ذلك، حيث غاب مستشارو "البيجيدي" عن جلسة اليوم الثلاثاء، ليتم بالتالي تأجيلها من جديد وتكون الجلسة المقبلة حاسمة بمن حضر.

ورفض المستشارون الغاضبون الاستجابة للأمانة العامة، وحتى للاتصالات التي أجرتها القيادة الجهوية، الشيء الذي جعل المجلس الجماعي في ورطة بشأن ملف النظافة.

وعرفت هذه الجلسة غياب مستشاري المعارضة ومستشاري حزب الأصالة والمعاصرة، إلى جانب ستة أعضاء محسوبين على الرئيس المعزول حسن عنترة، ما جعل النصاب القانوني غير مكتمل.

وعلمت جريدة هسبريس الإلكترونية أن المستشارين المعارضين قرروا الحضور في الجلسة المقبلة لكشف سبب رفضهم لهذه الصفقة واحتجاجهم عليها عبر الغياب، مع تأكيد عدم مصادقتهم على العقد.

وكشف أحد أعضاء حزب العدالة والتنمية الذين رفضوا الحضور، في اتصال هاتفي بجريدة هسبريس الإلكترونية، أن تغيبهم نابع من كونهم يرفضون "الطريقة التي تم بها تدبير ملف النظافة بالمدينة، وكذا عدم إشراك كل المكونات في هذا الملف الحساس".

وأشار المتحدث ذاته، الذي رفض ذكر اسمه، إلى كون أعضاء الحزب الذين رفضوا الحضور "يستهجنون طريقة التسيير التي تدبر بها الجماعة في مختلف القطاعات، وليس فقط في ما يتعلق بهذا الملف".

وأحرج عقد التدبير المفوض للنظافة وجمع النفايات المنزلية والمشابهة لها بين جماعة المحمدية وشركة "S.O.S" المجلس الجماعي وحزب العدالة والتنمية المسير، خصوصا وأن المجلس لم يعد بإمكانه ولا بإمكان وزارة الداخلية التمديد لشركة "سيطا" بعد انتهاء العقد معها طبقا للقانون، وكذا لكون الشركة، بحسب المنتخبين والمتتبعين، لن يكون بمقدورها مواجهة النفايات التي تعرفها المدينة.

وكانت الجماعة قد أعلنت، أواخر شهر يونيو الماضي، عن فوز شركة "S.O.S" بالصفقة إثر استبعاد ملف شركة "ديرشبورغ"، مؤكدة أن دفتر التحملات الجديد سيعتمد على الالتزام بالنتائج، وكذا الفرز من المصدر في بعض المناطق، وتهيئة نقط التجميع، ثم تجهيز بعض الأماكن بالحاويات الأرضية، ناهيك على استعمال نظام تحديد المواقع" جي بي إس" لتتبع وتحسين جودة الخدمات.

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الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (1)

1 - عادل القنيطرة الأربعاء 07 غشت 2019 - 13:04
حق الله الى السيبة فالبلاد ... صراحة هاد البلاد مبقاتش ديال العيش...
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