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كُتّاب وآراء
منع بيع الأضاحي في المحلات العشوائية بالعيون
أصدرت جماعة العيون قرارا يقضي بمنع بيع المواشي خارج السوق النموذجي الكائن بجنوب المدينة، سواء بمناسبة عيد الأضحى أو في الأوقات العادية، بسبب ما أسمته في بلاغ لها بـ"الروائح الصادرة عن مخلفات المواشي"، وما تتسبب فيه من "أضرار صحية وبيئية بالغة".
وقال البلاغ، الذي توصلت هسبريس بنسخة منه، لقد "تقرر بصفة لا رجعة فيها منع بيع وتربية المواشي داخل الأحواش وأسطح المنازل، وسيتم التعامل مع مخالفي القرار بالحزم المطلوب طبقا للقانون".
وسبق لمصالح جماعة العيون أن قامت نهاية الأسبوع الماضي، رفقة لجنة مكونة من السلطات المحلية والأمن الوطني والقوات المساعدة، بحملة استهدفت إفراغ مجموعة من الأحواش المخصصة لبيع المواشي بعدد من الأحياء التابعة للمدينة، تفاعلا مع شكايات توصلت بها من الساكنة في الموضوع.
وكانت مدينة العيون قد عرفت بمناسبة احتفالات الذكرى الـ20 لعيد العرش تدشين سوق نموذجي لبيع المواشي بمواصفات ومعايير دولية، بهدف تنظيم أنشطة بائعي المواشي وتحرير المدينة من التلوث والفوضى والترامي على الملك العمومي التي تعيش على وقعها على الخصوص في فترة عيد الأضحى.