ولاية الأمن تحتفي بتلاميذ متفوقين في بني ملال

حميد رزقي من بني ملال

نظمت ولاية أمن بني ملال، صبيحة اليوم الأربعاء، حفل التميز على شرف التلميذات والتلاميذ المتفوقين من أبناء وأيتام رجال الشرطة الحاصلين على معدلات مشرفة في امتحانات الباكالوريا برسم السنة الدراسية 2018/2019.

وعرف الحفل توزيع جوائز تحفيزية على التلميذات والتلاميذ المتفوقين والمتمثلة في أجهزة حواسيب ولوحات إلكترونية؛ وهو ما خلف، حسب معطيات لولاية أمن بني ملال، أثرا عميقا في نفوس التلميذات والتلاميذ وأوليائهم، الذين أشادوا بهذه المبادرة الطيبة التي رسختها المديرية العامة للأمن الوطني والتي تروم تكريس ثقافة التميز وتقدير الذات والاعتزاز بالانتماء لأسرة الأمن الوطني.

وتسعى هذه المبادرة، التي رسختها المديرية العامة للأمن الوطني، إلى تعزيز الاهتمام بالجانب الاجتماعي والأسري لموظفي الأمن الوطني وتشجيع أبنائهم على الجد والتحصيل وغرس قيم التفوق في نفوسهم وكذا تثمين المجهودات التي بذلوها من أجل تفوقهم.

ويأتي هذا الحفل، الذي ترأسه محمد وهاشي والي أمن بني ملال بحضور رؤساء المصالح الأمنية وبعض الرقباء والموظفين بالإضافة إلى أسر التلميذات والتلاميذ المحتفى بهم، تزامنا مع احتفالات الشعب المغربي بالذكرى العشرين لتربع الملك محمد السادس على العرش، وتنفيذا لتعليمات المدير العام للأمن الوطني.