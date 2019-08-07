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كُتّاب وآراء
موجة حر جديدة تضرب المغرب ابتداء من اليوم
أفادت مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، اليوم الأربعاء، بأن موجة حر بدرجات حرارة تتراوح ما بين 40 و46 درجة ستهم العديد من أقاليم المملكة، وذلك من اليوم الأربعاء وإلى غاية يوم الأحد.
وأشارت المديرية في نشرة خاصة إلى أنه يتوقع أن تتراوح درجات الحرارة مابين 44 و46 درجة من اليوم الأربعاء وإلى غاية الأحد بكل من إقليم طاطا، زاكورة، أسا الزاك، أوسرد والراشيدية.
كما ستتراوح درجات الحرارة ما بين 40 و43 درجة في كل من إقليم بولمان، كرسيف، تارودانت، الفقيه بن صالح، جرادة، خريبكة، قلعة السراغنة، تازة، تاوريرت، مراكش، الرحامنة، تاونات، فكيك، خنيفرة، فاس، مولاي يعقوب، سطات، الخميسات، وزان، شفشاون، شيشاوة، اليوسوفية، ووجدة، مضيفة أن درجة الحرارة ستصل إلى 44 درجة بإقليم الفقيه بن صالح وكرسيف.
من جهة أخرى، من المرتقب تسجيل أمطار عاصفية اليوم الأربعاء من الساعة الثالثة زوالا إلى غاية الساعة التاسعة ليلا، بكل من إقليم إفران، الحوز، أزيلال، خنيفرة، شيشاوة، الحاجب، صفرو، وتارودانت.
وأوضحت المديرية في نشرتها الخاصة أن هذه الأمطار الرعدية ستكون مصحوبة أحيانا بالبرد ورياح عاصفية.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (6)
اش جاب الحرارة للحكومة. انقص انت الحرارة الا قديتي. الله ايعطينا وجهك.