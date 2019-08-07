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موجة حر جديدة تضرب المغرب ابتداء من اليوم

موجة حر جديدة تضرب المغرب ابتداء من اليوم
هسبريس - و.م .ع
الأربعاء 07 غشت 2019 - 16:17

أفادت مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، اليوم الأربعاء، بأن موجة حر بدرجات حرارة تتراوح ما بين 40 و46 درجة ستهم العديد من أقاليم المملكة، وذلك من اليوم الأربعاء وإلى غاية يوم الأحد.

وأشارت المديرية في نشرة خاصة إلى أنه يتوقع أن تتراوح درجات الحرارة مابين 44 و46 درجة من اليوم الأربعاء وإلى غاية الأحد بكل من إقليم طاطا، زاكورة، أسا الزاك، أوسرد والراشيدية.

كما ستتراوح درجات الحرارة ما بين 40 و43 درجة في كل من إقليم بولمان، كرسيف، تارودانت، الفقيه بن صالح، جرادة، خريبكة، قلعة السراغنة، تازة، تاوريرت، مراكش، الرحامنة، تاونات، فكيك، خنيفرة، فاس، مولاي يعقوب، سطات، الخميسات، وزان، شفشاون، شيشاوة، اليوسوفية، ووجدة، مضيفة أن درجة الحرارة ستصل إلى 44 درجة بإقليم الفقيه بن صالح وكرسيف.

من جهة أخرى، من المرتقب تسجيل أمطار عاصفية اليوم الأربعاء من الساعة الثالثة زوالا إلى غاية الساعة التاسعة ليلا، بكل من إقليم إفران، الحوز، أزيلال، خنيفرة، شيشاوة، الحاجب، صفرو، وتارودانت.

وأوضحت المديرية في نشرتها الخاصة أن هذه الأمطار الرعدية ستكون مصحوبة أحيانا بالبرد ورياح عاصفية.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (6)

1 - فرنسا الأربعاء 07 غشت 2019 - 16:25
الحمد لله اللهم حرارة الله سبحانه وتعالى أو حرارة العبد كمثال الحكومة الكارطونية الفاشلة..Merci infiniment hespress
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12
2 - yaaaaaaaaadris الأربعاء 07 غشت 2019 - 16:36
اللي جات من عند الله ، مرحبا بها ، الله ينجينا و نجيكم من اللي جات من عند ' شر ما خلق " . اللهم ألطف بنا و بيكم و كل من قال آمين و حتى الذي لم يقلها ، آمين يا رب العالمين
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3 - jadoore paris 75000 الأربعاء 07 غشت 2019 - 16:39
لاباس الى ما وصلات 1000 درجة على هدشي لي كيوقع فبلادنا ، راكم فاهمنين علاش كنهضر ... اغتصاب رضا... واحتراق هبة ....اغتصاب حنان او زيد اوزيد ........صحاب السيوفة .... ولينا فحال الى عيشين فشي غابة شي كينكل بشي......
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2
4 - امل الأربعاء 07 غشت 2019 - 17:02
الله يرحمنا فعلا اليوم الموت الصهد الله يبرد علينا ياربي فهاد العواشر.
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5 - المغرب الأربعاء 07 غشت 2019 - 17:03
الحمد لله على كل حال.
اش جاب الحرارة للحكومة. انقص انت الحرارة الا قديتي. الله ايعطينا وجهك.
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6 - الخروف الأربعاء 07 غشت 2019 - 17:04
حشوما عليكم السي العثماني كتبرع على الطبقة المتوسطة والكادحة بانهم يمشيوا الويدان والانهار مجانا بدون اداء حيث العام الجاي سيكون بالاداء . والوزاراء آلعطلة في الخارج جزر المالديف على صندوق المقاصة حيث مالقاوش فين صرفوها وكل عام وأنتم بخير
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