والي جهة مراكش يتفقّد أوراش "الحاضرة المتجددة"

إبراهيم مغراوي

قام والي جهة مراكش أسفي، قسي لحلو، رفقة الوفد المرافق له، بزيارة ميدانية إلى أوراش برنامج التأهيل الحضري لحي الزرايب، بالمدينة العتيقة للمدينة الحمراء.

وأفاد بلاغ صحافي، توصلت به هسبريس من ولاية جهة مراكش أسفي، بأن هذه الزيارة نظمت من أجل الوقوف على سير تقدم الأشغال، ومدى جودتها واحترامها للمعايير والضوابط التقنية.

ويشمل هذا البرنامج، معالجة البنايات الآيلة للسقوط، وتحسين المشهد العمراني للواجهات، وتقوية وتكسية الطرق والممرات، وإحداث طريق حضرية جديدة، وممرات للراجلين، وترميم جزء من الأسوار التاريخية بالمدينة العتيقة، وتهيئة حديقة "باب الخميس".

ويروم البرنامج، الذي يندرج في إطار مشروع "مراكش.. الحاضرة المتجددة"، تحسين ظروف عيش الساكنة، والارتقاء بجمالية المشهد الحضري، واجتثاث البنايات غير اللائقة للسكن، وتعزيز الشبكة الطرقية، وإدماج الحي ضمن النسيج الحضري.

وزار الوالي لحو كذلك جنبات الأسوار التاريخية، الممتدة من سوق الخميس إلى غاية اكدال باحماد، وتفقد مشروع تهيئة مرآب السيارات باب اغمات.