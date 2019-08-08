24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

08/08/2019
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:0406:4113:3817:1620:2621:50
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل تتوقع انشقاق حزب العدالة والتنمية بعد التصويت على "فرنسة التعليم"؟

  1. "المكتبة الشاطئية".. مبادرة شبابية تشجّع المصطافين على القراءة (5.00)

  2. جمهور الوداد يستقبل منح اللقب القاري للترجي بالإحباط والتشكيك (5.00)

  3. جمعية بلجيكية تُوقف التطوع بالمغرب بعد مهاجمة ناشطات أجنبيات (5.00)

  4. رصيف الصحافة: الملك يتجول بطنجة والأمير يتذوق أكل أبو زعيتر (5.00)

  5. فاجعة مصرع هبة (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | جهات | والي جهة مراكش يتفقّد أوراش "الحاضرة المتجددة"

والي جهة مراكش يتفقّد أوراش "الحاضرة المتجددة"

والي جهة مراكش يتفقّد أوراش "الحاضرة المتجددة"
إبراهيم مغراوي
الخميس 08 غشت 2019 - 04:23

قام والي جهة مراكش أسفي، قسي لحلو، رفقة الوفد المرافق له، بزيارة ميدانية إلى أوراش برنامج التأهيل الحضري لحي الزرايب، بالمدينة العتيقة للمدينة الحمراء.

وأفاد بلاغ صحافي، توصلت به هسبريس من ولاية جهة مراكش أسفي، بأن هذه الزيارة نظمت من أجل الوقوف على سير تقدم الأشغال، ومدى جودتها واحترامها للمعايير والضوابط التقنية.

ويشمل هذا البرنامج، معالجة البنايات الآيلة للسقوط، وتحسين المشهد العمراني للواجهات، وتقوية وتكسية الطرق والممرات، وإحداث طريق حضرية جديدة، وممرات للراجلين، وترميم جزء من الأسوار التاريخية بالمدينة العتيقة، وتهيئة حديقة "باب الخميس".

ويروم البرنامج، الذي يندرج في إطار مشروع "مراكش.. الحاضرة المتجددة"، تحسين ظروف عيش الساكنة، والارتقاء بجمالية المشهد الحضري، واجتثاث البنايات غير اللائقة للسكن، وتعزيز الشبكة الطرقية، وإدماج الحي ضمن النسيج الحضري.

وزار الوالي لحو كذلك جنبات الأسوار التاريخية، الممتدة من سوق الخميس إلى غاية اكدال باحماد، وتفقد مشروع تهيئة مرآب السيارات باب اغمات.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.