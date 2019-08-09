هذه توقعات الأرصاد الجوية لطقس اليوم الجمعة

هسبريس - و.م.ع

تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، اليوم الجمعة، أن يظل الطقس حارا نسبيا إلى حار بكل من الجنوب الشرقي، وجنوب البلاد، والمنطقة الشرقية ومحليا بالسهول الداخلية.

وسيلاحظ تشكل سحب منخفضة، خلال الصباح والليل، مصحوبة بكثل ضباب أو بضباب فوق سواحل وسهول المحيط الأطلسي الشمالية والوسطى.

وستظهر سحب غير مستقرة حيث ستكون محملة بقطرات أو بزخات مطرية رعدية وبزوابع فوق مرتفعات الأطلس، والسهول الغربية، والجنوب الشرقي، إذ من المحتمل أن تصل إلى السايس، والريف والمنطقة الشرقية.

وستكون الأجواء مستقرة مع سماء مغشاة بسحب من الأجواء المتوسطة والعليا بباقي ربوع المملكة، فضلا عن هبوب زوابع رملية محلية بالجنوب، وبالجنوب الشرقي. وستهب الرياح معتدلة إلى محلية قوية نوعا ما بالسواحل الوسطى، وبالأقاليم الجنوبية، ضعيفة إلى معتدلة من القطاع الجنوبي، وبالجنوب الشرقي، بينما ستكون شمالية إلى غربية أحيانا بباقي المناطق الأخرى.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 18 و 32 درجة بالمرتفعات، وسواحل وسهول المحيط الأطلسي، وبغرب الأقاليم الجنوبية، وما بين 23 و 28 درجة بالواجهة المتوسطية والسايس والمنطقة الشرقية والسهول المتواجدة غرب الأطلس ومنطقة سوس والسفوح الجنوبية الشرقية وداخل الأقاليم الجنوبية، فيما ستكون ما بين 28 و 33 درجة بالجنوب الشرقي للبلاد، وبشرق الأقاليم الجنوبية للمملكة.

وستتأرجح درجات الحرارة العليا ما بين 25 و 30 درجة بمرتفعات الأطلس، وجوار سواحل المحيط الأطلسي، وما بين 31 و 36 درجة بالساحل المتوسطي، ومنطقة طنجة، وسهول المحيط الأطلسي، والشمال الغربي للأقاليم الجنوبية، وما بين 36 و 41 درجة بالمنطقة الشرقية والريف والسايس والسهول الداخلية وسوس والسفوح الجنوبية - الشرقية وشمال الأقاليم الجنوبية للمملكة، كما ستكون ما بين 41 و 46 درجة بالجنوب الشرقي للبلاد، وبجنوب وشرق الأقاليم الجنوبية للمملكة.

وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية، وقليل الهيجان بالبوغاز، وقليل الهيجان إلى هائح بالسواحل الأطلسية.